Radović: Zadovoljan sam medaljom

Crnogorski paraolimpijac, Filip Radović kazao je da je zadovoljan osvojenom bronzanom medaljom na Evropskom prvenstvu u Laškom i igrom do polufinala.

On je podsjetio da je u Laškom pobijedio dvojicu stonotenisera koji su protiv njega važili za favorita i koji su boljeplasirani na rang listi.

“U polufinalu sam izgubio od svjetskog broj jedan, Poljaka Patrika Čajnovskog. Opravdao je ulogu favorita, iako nijesam zadovoljan kako sam odigrao polufinale. Mogao sam više, ali sam se izgleda zadovoljio bronzanom medaljom. Mogao sam makar da napravim tenziju i meč učinim neizvjesnijim. Bez obtzira na to on je najbolji trenutno i čestitam mu na tituli”, kazao je Radović agenciji MINA.

On vjeruje da će nastaviti da napreduje i da će za dvije godine moći da igra ravnopravno sa Čajnovskim.

“Ne kažem da ću ga pobjeđivati, ali ću sigurno biti ravnopravniji. Nastaviću da radim i sa velikim ambicijama doći ću na Svjetsko prvenstvo u Celju naredne godine. I tada će mi biti cilj da prođem grupu. Poslije ćemo vidjeti. Biću godinu startiji i iskusniji”, kazao je Radović.

Njegov trener, Nikolaj Lupulesku kazao je da se jš jednompokazalo da rad donosi rezultat.

“Ne žurimo, treniramo i rezultat dolazi. Medalja u Vejlu je došla iznenada, za Laško smo se spremali i potajno se nadali da je možemo osvojiti. Radović je napredovao, pokazao je mnogo i zasluženo došao do medalje. Nijesam nezadovoljan žrijebom, drago mi je što se susreo sa Čajnovskim, bila je to prilika da vidimo šta možemo protiv njega”, kazao je Lupulesku.

On je istakao Radović u prvom setu nije bio na svom nivou, dok je u ostala dva pružio dobar otpor.

“Kvalietet Čajnovskog je došao do izražaja, vidjelo se u finalu da mu ne može niko trenutno uzeti titulu. Radimo na tome, nadam se da ćemo za dvije godine, na Paraolimpijskim igrama to uspjeti. Volio bih da se sretnemo sa njim i na SP, on nam je izazov”, kazao je Lupulesku.