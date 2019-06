Rakić zablistao u Stokholmu, da li smo vidjeli nokaut godine?

Nadolazeća zvijezda UFC-a Aleksandar Rakić upisao je četvrtu uzastopnu pobjedu u najpoznatijoj svjetskoj MMA organizaciji na svijetu.

On je u Stokholmu, poslije samo 45 sekundi, brutalnim nokautom savladao Džimija Manuvu iz Velike Britanije.

Rakić je žestokim udarcem nogom “uspavao” svog protivnika i ušao u konkurenciju za nokaut godine.

Aleksandar Rakić (12-1) announces his contendership, corpsing Jimi Manuwa with a horrific, first-round head kick! The Austrian boosts his tear to 12 straight with 10 finishes, nine by knockout, and eight in round one. #UFCStockholm pic.twitter.com/unvZMRNef7

— Bulgogi Jones (@Hamderlei) June 1, 2019