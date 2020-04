Rosi progovorio o povlačenju: Da vidimo da li ću biti konkurentan…

Legendarni italijanski motociklista Valentino Rosi najavio je da bi prije početka sezone mogao da donese odluku u vezi nastavka karijere.

Sedmostruki svjetski Moto GP prvak ima želju da se takmiči i u 2021, ali bi trenutna situacija mogla da utiče na raniji odlazak u penziju.

“Imam ugovor u Jamahi do kraja ove godine, svakako imam opciju produženja, ali i nastupa za ekipu Petronas Jamahe u kojoj je sada Fabio Kvartararo. Sve to ne znači ništa dok ne vidim koliko sam komotan na motoru i da li sam i dalje konkurentan. Želim da pobjeđujem, i ove i naredne godine, to je sigurno. Ipak treba da vidimo koliko je to realno”, rekao je Rosi.

Popularni Doktor je u kraljevskoj kategoriji ostvario čak 89 pobjeda.