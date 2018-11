Šampionu pol na posljednjoj trci sezone

Luis Hamilton startovaće sa pol pozicije na posljednjoj trci sezone u Formuli 1 za Veliku nagradu Abu Dabija.

Britanac, koji će sezonu završiti kao šampion svijeta imao je najbolje vrijeme, ispred klupskog kolege iz Mercedesa Valterija Botasa i vozača Ferarija Sebastijana Fetela i Kimija Raikonena.

Congrats to @LewisHamilton on winning his 11th @pirellisport Pole Position Award of 2018 #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/i3LzSgkV25

— Formula 1 (@F1) November 24, 2018