Savo Lazić porazom debitovao u KSW-u

Crnogorski MMA Borac Savo Lazić imao je neuspješan debi u KSW-u, jednoj od najboljih organizacija u Evropi.

Tivćanin je prekidom u drugoj rundi izgubio od poljskog borca Mihala Mihalskog.

Lazić je bio mnogo bolji u prvih pet minuta borbe i žestoko je uzdrmao svog rivala.

Lazic drops Michalski but the Polish fighter survives!! What a first round!! #KSW48 live right now on https://t.co/F6vAzlDmE2 !! pic.twitter.com/V9C1vbISS3

Ipak, situacija u oktagonu se promijenila u drugoj rundi, pa je agresivni Mihalski proslavio sedmi trijumf u dosadašnjoj karijeri.

Michalski scores the KO in round 2! What an incredible back and forth fight! #KSW48 live right now on https://t.co/F6vAzlDmE2!! pic.twitter.com/we0Hnsi7EF

— KSW (@KSW_MMA) April 27, 2019