Senzacija u Njujorku: Ruiz nokautirao Džošuu

Veliko iznenađenje u “Medison Skver Gardenu” – Endi Ruiz mlađi nokautirao je Entonija Džošuu i oduzeo mu tri pojasa svjetskog šampiona u teškoj kategoriji.

Meksikanac koji je došao kao zamjena za suspendovanog Džerela Milera u sedmoj rundi srušio je dosad neporaženog Britanca i preuzeo pojaseve u verzijama WBO, WBA i IBF.

Činilo se da će Džošua nastaviti niz uspjeha jer je u trećoj rundi poslao rivala na pod.

Međutim, nastavio je meksički bokser i u sedmoj rundi nokautirao velikog favorita. Osjetio je Ruiz momenat i serijom udaraca riješio meč u svoju korist.

Daaamn, did Andy Ruiz really just expose Anthony Joshua at MADISON SQUARE GARDEN 💀😳

Love an underdog story 🙌 pic.twitter.com/QTK6u9Ugcm

— AJ ひ (@ahmedJ_23) June 2, 2019