Slavni francuski džudista izgubio nakon 154 borbe

Najveća zvijezda džudoa, Tedi Riner, konačno je osjetio gorčinu poraza, prvi put od 2010. godine.

Poslije serije od 154 pobjede u svim takmičenjima, 30-godišnji Francuz izgubio je u trećem kolu Gren slema u Parizu od japanskog takmičara Kokore Kageure.

Kageura je dvostrukog olimpijskog i sedmostrukog svjetskog prvaka savladao iponom u produžetku.

History is made!! After 154 consecutive victories over the course of 10 years Kageura Kokoro is the man to end the reign of Teddy Riner! The whole of France looks on in shock#JudoParis #Judo #Sport #Olympics #Paris #France pic.twitter.com/mqj3Jn9man

