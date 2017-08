Srebro i bronza za Jokmanovića u Njujorku

Na debiju u najjačoj konkurenciji brazilske džiu džice u Americi, Mladen Jokmanović osvojio je dvije medalje. Sa ukupno osam borbi na Grappling Industries šampionatu Mladen Jokmanović je svojoj kolekciji internacionalnih medalja dodao srebro u diviziji crnih pojaseva discipline Gi do 83 kilograma kao i bronzu u disciplini No Gi do 83 kilograma.

Posebno atraktivan meč Jokmanović je imao u meču za bronzu No Gi kategorije u kojoj je efektnom polugom na nozi savladao renomirnanog kanadskog MMA borca Moresnija koji dolazi iz cuvenog kanadskog Tristar kampa koji je iznjedrio legendarnog borca Žorž Sent-Pjera.

U meču u apsolutnoj kategoriji (sve kilaže) sve oči bile su uprte u borbu aktuelne bronze sa prvenstva Evrope u disciplini No Gi za crne pojaseve i nekadašnjeg petoplasiranog sa prvenstva svijeta, Mladena Jokmanovića protiv aktuelnog trostrukog EBI šampiona, Panameričkog prvaka i bivšeg prvaka svijeta, Amerikanca Gordon Rajana.

Naš predstavnik nije razočarao već je pokupio brojne simpatije američke publike u veoma dinamičnoj borbi protiv 20 kilograma težeg protivnika. Rajan je ukupno pobijedio pet borbi i ostao naporažen dok je Jokmanović jedini od protivnika uspio da u jednom trenutku poentira tehikom svipa iz polu-garda ali ipak samo minut prije kraja borbe Rajan je uspio da plasira polugu na ruci našem predstavniku i pokaže zašto je glavni favorit za osvajanje profesionalnog prvenstva svijeta u ovoj disciplini koje će sa za mjesec dana održati u Finskoj.

Mladen Jokmanović je pionir brazilske džiu džice u Crnoj Gori, jedan od trenera i takmičar prvog i najtrofejnijeg kluba brazilskog džiu džicua Mata Leao iz Podgorice koji već jedanaest godina donosi značajne rezultate sa velikih međunarodnih takmičenja širom Balkana, a medalje su osvajane i u Rimu, Milanu, Firenci, Briselu, Minhenu, Berlinu dok su u poslednje dvije godine takmičari ovog kluba donijeli medalje sa Toroto Opena u Kanadi kao i sa Njujork summer Opena i Grappling Industries Njujork šampionata.

Jokmanović se nalazi na trenerskom i takmičarskom usavršavanju u Njujorku a očekuju ga još brojna takmičenja među kojima su najvažnija Washington Open, otvoreno prvensto Sjeverne Amerike i najvažiniji Panamerički šampionat koji predstavlja najvažnije takmičenje ovog sporta nakon prvenstva svijeta i Evrope