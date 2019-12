Štefan Kraft obilježio takmičenje u Rusiji

Austrijanac Štefan Kraft slavio je na četvrtoj stanici Svjetskog kupa u ski skokovima, što je njegova 17. pobjeda u karijeri.

Kraft je obilježio takmičenje u Nižnjem Tagilu skokovima od 140 i 134.5 metara, sakupivši 277.6 poena.

The winner: Stefan Kraft's second jump in today's FIS World Cup competition in Nizhny Tagil, Russia!#skijumping #FISskijumping pic.twitter.com/Pf8bWJWV7U

