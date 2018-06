Takmičari Prometeja na Balkanskom prvenstvu uzeli osam medalja

Na Balkanskom prvenstvu u mješovitim borilačkim vještinama koje je nedavno održano u Beogradu takmičari nikšićkog MMA kluba “Prometej” ostvarili su veliki uspjeh nakon što su u ukupnom plasmanu zauzeli drugo mjesto, iza domaće ekipe “Car Dušan Silni“, a osvojili su ukupno osam medalja, od čega čak šest zlatnih i dvije bronzane.

Pavle Spasojević se okitio zlatom u kadetskoj kategoriji do 70 kg, dok su isti uspjeh postigli i juniori Stefan Sušić u kategoriji do 66 kg i Kristijan Stevović u kategoriji do 70 kg.

Kod seniora prvo mjesto i najsjajnija odličja uzeli su Marko Vujadinović u kategoriji do 70 kg, Danijel Ćolević u kategoriji do 84 kg, kao i Francesko Koci u kategoriji do 93 kg.

Treća mjesta i bronzana odličja pripala su junioru Blažu Nikoliću u kategoriji do 84 kg i senioru Dragiću Neneziću u konkurenciji do 77 kg, koji je i nakon povrede stopala htio da se bori u polufinalu, ali mu trener nije dozvolio.

Takmičare “Prometeja” tek na ljeto očekuju pravi izazovi jer izlaze na svjetsku profesionalnu scenu, a naredni nastup ih očekuje na profesionalnom turniru MFC koji će se održati u Baru 16. juna.