Tande obilježio takmičenje u Finskoj

Ako se po jutru dan poznaje, onda norveški skakač Danijel Andre Tande važi za glavnog favorita za osvajanje Svjetskog kupa u ski skokovima.

Nakon slavlja u Visli, na otvaranju sezone, Tande je danas bio najbolji i na takmičenju u finskoj Ruki.

Tande je do drugog trijumfa došao ukupnim skorom od 282,5 boda, zahvaljujući skokovima od 131 i 142 metra.

The winner: Daniel Andre Tande's second in jump today's FIS World Cup competition in #Ruka, Finland!#skijumping #FISskijumping #rukanordic pic.twitter.com/eEIolS4VOK

— FIS Ski Jumping (@FISskijumping) November 30, 2019