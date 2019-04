U Čačak po nove medalje

Čačak će danas i sjutra biti u znaku karatea, a na seniorskom prvenstvu Balkana Crnu Goru predstavljaće 19 takmičara.

Zbog obaveza na fakultetu šampionat će propustiti Mario Hodžić i Nikola Malović u borbama, kao i Biserka Radulović, Mijat Vojvodić, Srđan-Vuković i Vladimir Mijač u katama, a na put nijesu otišle ni Jelena Maksimović i Marina Raković.

U borbama, u muškoj konkurenciji, takmičiće se Nenad Dulović (do 60), Damir Čolović (do 67), Stefan Gojčević (do 75), Vuk Popović (do 84), Ilija Radonjić (do 84), Predrag Smolović (preko 84) i Almir Cecunjanin (preko 84).

U ženskoj konkurenciji nastupiće Dijana Miljanić (do 61), Tina Minić (do 61), Ksenija Rajović (preko 68) i Vasilisa Bujić (preko 68).

U katama pojedinačno nastupiće Jovana Marić, Mia Roganović, Ivana Bujković, Mila Mraković, Kenan Nikočević, Filip Bakić, Arijan Kočan i Dušan Petrović. Ženski kata tim činiće Marić, Roganović i Mraković, a muški Nikočević, Kočan i Petrović.

Danas, prvog takmičarskog dana, na tatami će takmičari u katama pojedinačno, u obje konkurencije, kao i borbaši do 61 i 68 i preko 68 u ženskoj, odnosno do 67, 75,84 i preko 84 kilograma kod muškaraca.