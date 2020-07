Utopio se bivši olimpijski šampion

Bivši olimpijski šampion u rvanju Aleksandr Ivanjicki, pronađen je mrtav u šumi u oblasti Ruza u blizini Moskve.

On je u srijedu nestao u šumi u koju se uputio da bere pečurke. Policija i spasioci krenuli su da ga traže, ali je nažalost potrage bio tragičan.

July 22nd, Russian Wrestler Aleksandr Ivanitsky passed away at the age of 82. He represented Soviet Union at the 1964 Tokyo Summer Games and won a Gold medal in the men's Freestye Heavyweight division.https://t.co/VFtbwk8K52 pic.twitter.com/8fl0zH0Yaw

— Lost Olympians (@LostOlympians) July 25, 2020