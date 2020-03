Uživo blog: Sport i koronavirus, EURO se igra 2021.

Sport na svim meridijanima je stao. Vrlo mali broj sportskih događaja još je u toku.

Danas bi mogli konačno da dobijemo jednu odluku. UEFA sastanak počeće u 13 sati.

Pratićemo i ostala dešavanja.

13.35 – Ni atletska dešavanja nijesu pošteđena suspenzije. Tri trke Dijamantske lige su već odložene.

Three meetings of the Diamond League season have been postponed because of the coronavirus outbreak.

More here ➡️ https://t.co/sQM1ZCB0kb pic.twitter.com/5zmsVJX2Gw

— BBC Sport (@BBCSport) March 17, 2020