Vajt brutalno nokautirao Čisoru

Okršaj britanskih boksera Dilijana Vajta i Derika Čisore donio je dosta uzbuđenja.

Publika u Londonu donijela je meč pun akcije u kom su udarci letjeli na obije strane od prve runde.

Na kraju je došlo do brutalnog prekida.

Posljednje runde donijele su potpuno otvorenu borbu praktično bez garda.

Vajt se u većem dijelu meča odlučio da udara iz kontre, ali ne i ovaj put. U momentu kada su izlazili iz klinča udario je Čisoru lijevim krošeom pravu u bradu!

Čisora je pao u nesvijest, a buđenje je trajalo dugo, ali je ipak na kraju sam otišao do svlačionice.

Jamajčanin je stigao do 25. pobjede i ima samo poraz.

