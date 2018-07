Veliki kiks Fetela, Hamilton osvojio Hokenhajmring

Vozač Mercedesa Luis Hamilton pobjednik je dramatične trke Formule 1 za Veliku nagradu Njemačke na stazi “Hokenhajmring” nakon koje je preuzeo prvo mjesto u generalnom plasmanu.

Činilo se da Sebastijan Fetel hita ka sigurnom trijumfu, ali je u 52. krugu izletio sa staze i ostao bez plasmana u trenutku kada je bio čvrsto na prvom mjestu.

⚠️ SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 52/67) ⚠️

VETTEL CRASHES OUT OF THE LEAD IN GERMANY 😱#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/8RVdIKoptZ

— Formula 1 (@F1) July 22, 2018