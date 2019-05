Zakazan revanš između Kormijera i Miočića

Vodeća svjetska MMA organizacija, UFC, objavila je da će Danijel Kormijer braniti pojas teške kategorije protiv Stipea Miočića.

Borba je zakazana za 17. avgust u Anhajmu.

Biće to njihov drugi međusobni okršaj, nakon što je DC slavio u julu prošle godine i tako sunarodniku hrvatskih korijena oduzeo naslov šampiona.

Miočić od tada nijednom nije ulazio u oktagon, čekajući priliku da ponovo odmjeri snage sa 40-godišnjim Kormijerom.

“Spreman sam i vratiću ono što mi pripada”, kratko je za ESPN poručio 36-godišnji vatrogasac iz Ohaja.

Second straight summer showdown ☀️ Cormier vs. Miocic II is official for #UFC241 in Anaheim pic.twitter.com/vEjx0SzhKN

— ESPN MMA (@espnmma) May 5, 2019