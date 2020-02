Zlato za Krasnićija i Liješevića

Crnogorski bokseri Miloš Krasnici i Petar Liješević osvojili su zlatne medalje na trećem međunarodnom bokserskom “[email protected] koji je održan u etno selu Stanišići kod Bijeljine.

Krasnići, koji je u polufinalu savladao francuskog borca Mabinguea Salu, u finalnom meču kategorije do 75 kilograma pobijedio Luisa Amelina iz Francuske, dok je Liješević, u kategoriji do 81 kilogram, slavio protiv Francuza Lea Kerbočea.

Takmičar Budve do finala ostvario je dvije pobjede i to prekidima protiv Dušana Vrinčića iz Srbije i u polufinalu protiv domaćeg borca Amina Dogića.

U konkurenciji seniora Tamara Radunović osvojila je srebro. Sjajna Budvankaje u kategoriji 60 kg na poene savladala Maju Sarić iz Hrvatske, ali je u finalu poražena odlukom sudija 4:1 od Natalije Sandrine iz Rusije, koja imabronzanu medalju na prvenstvu svijeta iz 2019. godine.

Đorđe Smolović (69 kg) dva puta je u nogdaunu slao Hajruna Bajgovića iz Bosne i Hercegovine, ali je na kraju na poene došao do pobjede i finala, gdje je zaustavljen, pa je i njemu pripala srebrna medalja.

Bronzane medalje osvojili su Damjan Liješević (do 64), Andrija Lambulić (do 81), Luka Gačević (do 56), Nenad Marković (do 63), koji je poražen na poene od reprezentativca Rusije i Stefan Savković (do 69), koji je izgubio od takmičara iz Grčke.