Znao sam gdje idem i odakle dolazim

Veselinu Vukoviću možete vjerovati sve, osim kad kaže da može bez odbojke. Nakon šest godina u Japanu, trijumfalno zaokruženih trofejima u Hirošimi, dio odmora u domovini provodi svakodnevno prateći mečeve naše reprezentacije na Igrama malih zemalja Evrope.

“U ovom momentu sam zaista potpuno fokusiran na odmor nakon šest napornih sezona. Treba mi vrsta psihološkog i svakog drugog oporavka. I u ovom času nema što konkretno da vam kažem o nastavku karijere. A u ovom poslu, znate, danas nema ništa, sjutra može biti sve i obrnuto”, uz osmijeh nam govori Vuković, na pauzi između setova, tik uz teren “Mediteranskog sportskog centra”.

Tih šest godina iz snova na klupi Tandersa blistaju sjajem trofeja. Prva titula prvaka Japana, ove sezone i Kup Cara, finale šampionata…

“Pošao sam tamo znajući gdje idem i odakle dolazim. Uradio sam sve da bi došli ne samo do rezultata i trofeja. Nego do nekih suštinskih promjena. Da se usvoji metodologija rada, da postupno mijenjamo sistem, u pravom vremenskom ritmu, jer se neke stvari ne mogu odjednom mijenjati za mjesec ili pola godine. Ljude morate da uvjerite da ono što radite jeste upravo ono što pravi razliku, stvara progres. Za to su potrebni strpljenje, upornost i znanje”, rekao je Vuković.

Ističe, daje napredovao i klub, odbojka i Japanu, ali i on…

“Imao sam sreću da sam radio sa igračima koj i su bili spremni da se mijenjaju. Mijenjao sam se i ja, u karijeri sam učio mnoge ali i od mnogih igrača učio. Boravak u Japanu je bio kakav se poželjeti može, na planu rezultata i ličnog napretka, učenja. Podigli smo sve na viši nivo, a to nije prepoznao samo klub, nego i navijači, što mi je posebno drago. Zaokružena je lijepa odbojkaška priča, gdje su ljudi prepoznali emociju koju sam uložio”, kazao je Vuković.

Objasnio nam je i situaciju u kojoj je trenutno. I odatle taj stav, tako rijedak u odbojkaškom poslu, da se ne žuri za novim poslom na velikoj sceni. Od sredine mjeseca je u domovini…

“Crna Gora mi sad perfektno odgovara, kao i Budva, jer tu su porodica, prijatelji, sportsko društvo. Imam vremena da čekam i nijesam u situaciji da moram da juriposao. Bilo je već ponuda, sada mogu da priuštim sebi da biram. Ako procijenim da se nekom podudaraju moji motivi i razmišljanja, dogovorićemo se. Ako ne, i ovako je sjajno, jer sam u Japanu finansijski prošao tako da ne zavisim od novog angažmana”, zaključio je Vuković.

I naravno, obećao da ćemo se gledati do kraja turnira Igara malih zemalja Evrope, na mečevima naše muške i ženske odbojkaške selekcije…

Vuković je impresioniran organizacijom Igara malih zemalja Evrope i svim što simbolišu i znače za našu državu u ovom momentu.

“Događaj je prije svega savršena promocija naše zemlje, kulture, tradicije, ali i potencijala. Organizaciono smo položili sve ispite, prezentovali državu dostojno. Kako na ceremoniji otvaranja, tako i kroz dana takmičenja. Ostaje da se prije svega u eklpnim sportovima dođe do rezultata koje, vjerujem, zaslužujemo. Odličja bi potvrdila naše potencijale i kvalitete”, kazao je Vuković.

Veselin Vuković je istakao da je rezultat reprezentacije, ostvaren prvi plasman na Evropsko prvenstvo, nešto što sportska javnost treba više da cijeni.

“Više puta sam rekao, reprezentacija zaslužuje i da se čestita i da se cijeni plasman na Evropsko prvenstvo. Mnogo je onih koji su govorili da je konkurencija u borbi za plasman na prvenstvo kontinenta bila nedovoljno jaka. A mi smo pobijedili sve one koji su nam bili protivnici. Tim činom je rečeno sve. Na Evropskom prvenstvu sigurno neće biti lako, nadam se da će do šampionata reprezentacija biti kompletna, zdrava Da probaju da pomjere granice, da ne bude samo ono “dovoljno je da smo se plasirali”. Vjerujem da mogu da iskorače”, rekao je Vuković.