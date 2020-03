Nakon što je danas određen novi termin Olimpijskih igara u Tokiju, saopšteno je i kada će se nadmetati najbolji paraolimpijci u Japanu.

Paraolimpijske igre održaće se od 24. avgusta do 5. septembra sljedeće godine.

The #Tokyo2020 Paralympic Games will be held from 24 August until 5 September 2021. pic.twitter.com/VIecByJdJD

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 30, 2020