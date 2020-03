Zvižduci za Adesanju, Ženg i Jendžejčik vodile žestok rat

Nigerijski MMA borac Izrael Adesanja odbranio je pojas UFC prvaka u srednjoj kategoriji.

30-godišnjak iz Lagosa je na priredbi u Las Vegasu jednoglasnom odlukom sudija pobijedio izazivača Joela Romera.

Iako se očekivala spektakularna borba, navijači su ostali uskraćeni za veća uzbuđenja.

Ni u jednoj od pet rundi nije viđena jača razmjena udaraca, a Adesanja je na kraju slavio zahvaljujući preciznim lou-kikovima.

Nigerijac je tako proslavio 19. pobjedu u karijeri, ali je izviždan od strane publike…

Ako je glavna borba razočarala, onda je okršaj Veili Ženg i Joane Jendžejčik jedan od najboljih u istoriji UFC-a.

Kineskinja je poslije 25-minutnog “rata” zadržala šampionski pojas u slamka kategoriji.

Ženg je rano jutros upisala 21. pobjedu u oktagonu.

Fucking warriors

I obviously wanted Joanna to win but I can’t be mad after that fight

Thank you for that war #UFC248 pic.twitter.com/xOTgLOCnIT

— Connoisseur of Combat (@ConOfCombat) March 8, 2020