Adžić uoči klasika Lige šampiona: Izazov i praznik rukometa

Budućnost i Đer u nedjelju u Morači igraju derbi petog kola glavne runde Lige šampiona. Biće to duel dvostrukog i petostrukog šampiona Evrope i nastavak jednog od najvećih rivalstava u evropskom rukometu.

Povodom predstojećeg meča održana je konferencija za novinare na kojoj je trener Dragan Adžić iznio očekivanja i želju da navijači dođu u većem broju i podrže djevojke u, kako je kazao, najvećem izazovu i prazniku rukometa.

“Đer je fenomenalna priprema za četvrtfinale, a sam meč sa šampionom je izazov i praznik. Želio sam u ovoj fazi da igramo sa njim”, rekao je Adžić.

Adžić smatra da je Đer trenutno na nivou sa prethodna dva završna turnira Lige šampiona, iako je u glavnoj fazi iskazao mnoge slabosti, konkretno u duelima sa Brestom.

“Bili su u objektivnoj krizi obzirom na mjesece i mjesece bez poraza. Normalno je u domaćem prvenstvu i Ligi šampiona da osjete preveliku sigurnost i malo da opuste. Nama će u suštini najjači Đer, u svakom pogledu, najviše pomoći. Prije svega dobićemo što više informacija pred najvažnije aprilske mečeve, ali i reprezentacija, jer četiri najbolje Norvežanke, koje će igrati u kvalifikacijama za Olimpijske igre, nastupaju za Đer. Naša želja je da šampion bude na nivou, mi na još većem i zadržimo stabilnost u odbrani iz prve utakmice u Đeru. Mislim da sve možemo i sve zavisi od nas”.

Budućnost je u glavnoj rundi zabilježila samo poraz upravo od šampiona. “Plave” su bile bolje od Savehofa dva puta i kod kuće od Krima. U gostujućem duelu u Švedskoj i sa slovenačkim predstavnikom, bilo je oscilacija.

“Teoretski se ne bi mogli vratiti protiv Đera sa oscilacijama kakve su bile nakon ,,plus 8” sa Krimom ili Savehofom do odmora. Vjerujem da ih nećemo imati i vjerujem da će nas Đer držati u fokusu do kraja. Bitno nam je da vdimo gdje smo u odnosu na utakmicu u Đeru. Znamo tačno kako dalje do četvrtfinala”, istakao je Adžić.

Nakon dva odigrana meča u Bemax areni u glavnoj rundi, Milena Raičević i saigračice vraćaju se u najveću crnogorsku dvoranu i vjeruju da uz podršku navijača mogu da prekinu nevjerovatan niz Đera od 35 mečeva bez poraza u Ligi šampiona, koji traje još januara 2018. godine i poraza od CSM Bukurešta.

Ulaz u Sportski centar Morača je besplatan, a početak meča je u 17 sati.