Ako jednog dana ne budem slavio svoje odbrane, biće to kraj moje karijere

Trenutak tišine, trenutak ljepote rukometa u njegovoj odbrani i trenutak “eksplozije” na terenu i tribinama. Njegov posao zavisi od trenutka, ali slike koje tada nastaju traju vječno.

Nebojša Simić jedan od najboljih golmama planete, jedan od onih zbog kojih rivalima vidite strah u očima (uostalom pitajte Mikela Hansena i društvo), jedan od onih koji sportu daju poseban šmek. Njegove reakcije nakon odbrana dižu saigrače i navijače.

Iako je zbog pandemije virusa “Covid-19” sport stao, sa golmanom Crne Gore i Melzungena bilo je mnogo tema za razgovor, ali krenuli smo upravo sa onim što je postalo njegov zaštitni znak – fenomenalne odbrane i sve nakon njih.

“Dođe to spontano. Uvijek igram srcem i kada su tribine pune, kada me mnogo ljudi i moja porodica bodre, toliko se unesem u utakmicu da na trenutke ne znam ni šta radim, nosi me euforija”, počeo je razgovor za praznični broj Dnevnih novina Simić. “Jednostavno volim to volim da sam energičan, da pravim spektakl, volim kad publika odgovara na moje emocije tada dam i više nego što bih da se negdje drugo igra”.

I tako će biti uvijek…

“Ako jednog dana dođe trenutak kada ne budem slavio svoje odbrane ili se ne budem nervirao oko rukometa – završiću karijeru”, dodao je 27-godišnji Baranin.

Što ne mogu favoriti, može EHF

A njegovim odbranama, vjerovatno i novom plasmanu “lavova” na veliko takmičenje, Crna Gora je trebalo da se raduje u junu tokom dva meča sa Češkom. Ipak, zbog pandemije, EHF je skandaloznom odlukom poništio baraž mečeve za Svjetsko prvenstvo i momcima u crvenom “ukrao” šansu za plasman u Egipat.

“Iskreno ta odluka me iznervirala i razočarala. Ne mogu da je shvatim, jer ona prkosi svemu za šta se sport zalaže. Do januara, kada je Svjetsko prvenstvo na programu, bilo je dosta vremena da se nađe termin za dva baraž meča”, realno razmišlja Simić.

“Lavove” na putu do velikih takmičenja na terenu nisu mogle da zaustave mnoge svjetske rukometne sile, ali van terena jeste Evropska rukometna federacija.

“Da, u Crnoj Gori smo rušili mnogo jakih selekcija, poput Danske, Švedske, Hrvatske, uz sve to velika je rukometna euforija u našoj zemlji nakon posljednjih pobjeda i čini mi se da je bio pravi trenutak da se plasiramo na Svjetsko prvenstvo”.

Baraž sa Češkom bila je prilika da Crna Gora veže dva nastupa zaredom na velikim takmičenjima.

“Biće utakmica, već u oktobru trebalo bi da krenu kvalifikacije za naredno Evropsko prvenstvo, ali veliko takmičenje je to što ćemo dugo čekati i to nas mnogo pogađa, jer smo imali šansu da uđemo u kontinuitet odlaska na ta prvenstva”, razočarano je dodao Simić.

Danska uvijek popravi raspoloženje

Neće biti Svjetskog prvenstva za “lavove”, a našem golmanu jednako teško pada i što neće biti još jednog spektakla pred domaćin navijačima kakav je trebalo da bude revanš baraža sa Češkom.

“Zaista mi je teško i što neće biti tog revanša, što neće biti spektakla kakav je bio protiv Danske u prethondim kvalifikacijama”, ne krije Simić. “Taj meč podjednako mi je drag kao i prva pobjeda na Evropskom prvenstvu, jer te utakmice pred domaćim navijačima imaju posebnu draž, ali eto nadam se da će naše dvorane biti pune i u oktobru i da ćemo opet pobjeđivati velike selekcije”.

U razgovoru sa Simićem teško je ne vratiti se na tu epsku pobjedu nad Danskom u Podgodici, kada je naš golman sa 15 odbrana “uništio” olimpijskoh i svjetskog šampiona?

“Imam osjećaj kao da je taj meč odigran juče, jedan od najdražih u karijeri. Nakon njega sam u šali rekao da ću CD sa tog meča da uramim na zidu istina još nije uramljen, ali nalazi se na mom laptopu i s vremena na vrijeme, kada želim da podignem raspoženje, pogledam taj duel. Nevjerovatna pobjeda, publika nas j e nosila, a cij eli svij et j e bio u šoku kako smo uspjeli da savladamo Dansku”.

Lavovi imaju kvalitet za Bundesligu

Superzvijezde pune dvorane, atomski rukomet sve to je Bundesliga, gdje Simić već godinama sa uspjehom brani.

“Mogu da kažem da je Bundesliga bolja čak i od Lige šampiona, jer tu je 18 timova i svi grizu za svaki bod, svaka dvorana je puna”, nema dilemu crnogorski “broj 16”.

A o kvalitetu reprezentacije Crne Gore posljednjih godina govori i to što sve više “lavova” navlači dres njemačkih klubova.

“Raduje me što se Miloš Vujović (od naredne sezone nastupaće za Fukse Berlin, prim. aut) pridružio Vladanu Lipovini, Stefanu Čavoru i meni, a nadam se da će ih sve više dolaziti u Bundesligu. Jednostavno, najbolji rukomet se igra u Njemačkoj, a Crna Gora ima kvalitet za još predstavnika u najjačoj ligi svijeta”, potencirao je Simić.

Logično zbog svega golman Crne Gore neće mijanjati ligu, ali ni klub.

“Naravno da ostajem u Melzungenu. Kada sam stigao potpisao sam trogodišnji ugovor, a nakon prve sezone ljudi iz kluba su mi ponudili ugovor na još tri godine. Što se mene tiče mogao bih ovdje da ostanem i cijeli život. Odgovara mi liga, Melsungen, prvi sam golman, svi vjeruju u mene, našao sam se sa publikom, ljudima u klubu, saigračima”, zaključio je Nebojša Simić.