Bobanu Klikovac oduševio sjajan gest novog kluba

Idealna sezona se pretvorila u košmar, Bobana Klikovac u posljednjoj prvenstvenoj utakmici u Rumuniji povrijedila se u dresu Krajove. Stradali su prednji ukršteni ligamenti, pauziraće do decembra, možda dva mjeseca duže.

Crnogorsku repezentativku očekuje operacija 28. juna u Budimpešti. Kompletan zahvat i oporavak platiće njen novi klub FTC, sa kojim je, prije nego što se povijedila, potpisala ugovor karijere.

Njen bivši klub Krajova se izmakla, a imala je obavezu da plati operativni zahvat. Povredu je, ipak, doživjela u dresu ekipe koju je vodila do trofeja EHF kupa. Istorijskog uspjeha u kojem je naša reprezentativka bila najbolja, a nagrada je stigla sa novim ugovorom od drugog najboljeg mađarskog kluba. Bila je projektovana za Ligu šampiona i borbu za domaće trofeje.

“Nije baš onako kako sam zamišljala ljeto, ali biće i mora biti bolje. Krivo mi je što sam se povrijedila u posljednjoj utakmici, na kraju uspješne sezone. Nažalost, završila sam godinu sa slabim osjećajem. Čeka me duži oporavak, iz kluba su mi kazali da neće žuriti da se vratim na teren. Ispali su maksimalno korektni, a mogli su da raskinu ugovor, jer sam se povrijedila kao igrač Krajove. Imali su potpuno pravo. Poručili su mi da to neće uraditi, platiće operaciju i opravak i ponudili su mi saradnju na još godinu”, rekla je Bobana Klikovac.

Rumunija?

“Izvukli su se. Ako ne bude ništa od osiguranja, tužiću ih. Takvi su, gledali su da bolje prođu, a, recimo, Bukurešt nije takav. Zato su mi iz Budimpešte poručili da ništa ne brinem. U svakom slučaju, Rumuni su ispali nekorektni. Borila sam se za klub, dala sve i povredu zaradila. Makar da su platili operaciju. Ali, ajde, bilo je lijepih stvari.”

Bobana je stigla kući. Mora još neke stvari završiti do 28. juna.

“Pozitivna sam, mislila sam da ću da potonem, ali nijesam. Bilo je kriza, ali rekla sam sebi samo naprijed. Ne mogu nazad, ne mogu ništa da promijenim i to je to. Znam šta bi me čekalo da se nijesam povrijedila. Ali, desilo se što se desilo, idemo dalje. Nijesam završila karijeru. Oporavak će potrajati, a kompletan program obaviće u Budimpešti. Pustili su me do operacije, a onda me čeka, vjerovatno, najteži dio. Radiću po specijalnom programu, psihološki će biti teško, ali izdržaću.”

Svjesna da je oporavak ligamenata dug. Bobana kaže da je u dobrim rukama. Ne plaši se se ishoda operacije.

“Španjokla Pena iz FTC je imala istu povredu kada je stigla u Mađarsku, insistirala je da se operiše u Španiji, završila je posao, a onda isto koljeno povrijedila. Operisala se ponovo kod doktora kod kojeg ću i ja i evo šest godina nema problema. Mislim da je sve do kvalitetnog oporavka.”

Oduševljena je gestom FTC-a. Muka je manja kada zna da joj klub vjeruje i da ne mora da žuri sa oporavkom.

“Realno, nijesam Loke da kažu: nema veze, čekaćemo te tri godine, jer kada se vratiš bićeš opet Loke. I oni rizikuju. Prvo ne znaju kako i kada ću se oporaviti. Kako ću psihički da podnesem sve to što me čeka. Eto, i ljudi iz Krajove su me pozvali i kazali da ne brinem i da uvijek mogu kod njih da igram i potpišem novi ugovor. Još bolji odgovor je stigao iz Mađarske, FTC želi na još godinu da produžimo saradnju”, rekla je Bobana Klikovac.