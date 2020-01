Božović za CdM: Kad vidimo da će vrag odnijeti šalu, zaletimo se na najjačega i polomimo mu zube

Crnogorski rukometaši spremni su za početak Evropskog prvenstva. “Lavovi” će u Gracu igrati za plasman u drugu fazu, a prvi rival je Hrvatska u četvrtak od 20 sati i 30 minuta.

Taj duel preskočiće pouzdani bek Miloš Božović, a njegov izostanak umanjuje šanse naše selekcije u dobar start kontinentalnog prvenstva.

Miloš Božović za CdM priča o očekivanjima, ali i izdvaja momente koje će pamtiti iz 2019. Nada se da bi naša selekcija mogla sa dvije pobjede proći dalje, ali i poručuje da će sigurno ekipa ostati zajedno da i ne budu takvi rezultati.

Miloše iza Vas je sjajna godina, šta ćete posebno pamtiti iz 2019?

“Pa sigurno u 2019 bilo je dosta lijepih momenata ali definitivno bih izdvojio tu pobjedu nad Danskom i u junu nad Ukrajinom i slavlja nakom obje te utakmice. Neopisivo, slične stvari teško da sa klubom možeš osjetiti, toliku emociju i naboj.”

Nekako je muška rukometna reprezentacija navikla nas na senzacionalne pobjede ili rezultate, počev od baraža za SP protiv Švedske, pa Rusije gdje ste vi briljirali, na kraju i ta Danska. Odakle toliko samopouzdanje da se protiv najboljih igra najbolje?

“Mi smo tako malo čudni, imamo te čudne mentalne postavke. Ono naše ‘lagano’ u početku kvalifikacija, a onda kad vidimo da će vrag odnijeti šalu, zaletimo se na najvećega i najjačega i polomimo mu zube… Imamo kvalitet, ali mi živimo za utakmice u Crnoj Gori i pred našom publikom. To dokazivanje i ta emocija kolika je u nama to se ne može opisati. Pošto svi igramo daleko od kuće u inostranstvu već godinama, kad nakon pola godine dođeš kući, napuni se Morača, dođu ti roditelji, prijatelji i porodica i cijela Crna Gora to gleda… Za svakog od nas je to slađe od bilo cega. Ne postoji ekipa na svijetu koju ne bismo porazili u Crnoj Gori.

Šta očekujete od nastupa na Evropskom prvenstvu, konkretno u grupnoj fazi?

Veliku neizvijesnost u svakom meču i prvu pobjedu. Idemo po tu prvu pobjedu, ali šta god da bude ostaćemo zajedno i ići naprijed….

Duvnjak je izjavio da će duel protiv Crne Gore biti za njih najteži jer je prvi, mislite li da možete iznenaditi velikog favorita na otvaranju?

“Svako se može iznenaditi ali Hrvatska je jedna nevjerovatna ekipa sa strašnim individualcima i tradicijom. Medjutim, niko nije nepobjediv ako mu se “stane na žulj” što bi se reklo i odigra pametno.”

Šta bi vas zadovoljilo u Gracu?

“Zadovoljile bi me dvije pobjede i prolaz u sljedeću fazu takmičenja.”

Je li Bjelorusija najlakši rival? Srbija ima mnogo igrača u inostranstvu, djeluje da su vrlo opasni?

“Bjelorusija i Srbija su dvije jako ozbiljne ekipe ali ne na nivou Hrvatske zasigurno. Ko prati rukomet zna kakva imena su na bjeloruskom spisku, a Srbija je reprezentacija u razvoju sa dosta mladih momaka. Vidjećemo… Idemo na pobjedu.”

Govori se mnogo o dobroj atmosferi u našem timu, zbog čega je na tako visokom nivou, šta vas spaja?

“Atmosfera je odlična, ključno je to sto smo svi u neku ruku generacija i znamo se od malena, od rukometnog kampa na Ivanovim koritima prije 15ak godina pa onda preko mladjih selekcija a i mnogi od nas su dosta vremena zajedno provodili u raznim klubovima.”

Jeste li nestrpljivi da zaigrate za Zagreb?

“Jesam, nestrpljiv sam… Liga Šampiona, Barcelona, Flensburg, PSŽ… Veliki teren za dokazivanje.”

Kakva su očekivanja od saradnje sa Veselinom Vujovićem, možete li još napredovati uz njega?

“Vuja je veliki trener i neko koga poštuje cijeli rukometni svijet. Temperamentan je ali takvi smo mi iz ovog podnevlja, puni “krvi”. Mislim da mogu dosta napredovati uz rad sa njim.”

Igraćete protiv Flensburga, Barselone, PSŽ-a, Alborga, ima li neki igrač protiv kog se radujete što ćete igrati?

“Pa već sam igrao protiv većine od tih igrača, što u Španiji u Asobal ligi, što kroz EHF kup i utakmice sa Tatabanjom a što kroz takmičenja sa reprezentacijom. Kao dijete sa 17 godina kada sam igrao protiv takvih ekipa bio sam uzbudjen, sada je to drugačije, na vrhunskom si nivou i nadmećeš se sa svim tim velikim imenima i ekipama, lijepo je to”, zaključio je Božović.