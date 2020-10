Brnović: Srećne smo zbog prvog boda, u sljedećem kolu je vrijeme za pobjedu

Brest je osvojio bod, Budućnost je mogla do dva boda, ali je šut Andree Lekić, osam sekundi prije kraja, odbranila danska reprezentativka Sandra Toft!

“Plave” su napokon fizički spremnije, nijesu još u takmičarskom ritmu, ali nakon 22:22 u derbiju 4. kola protiv Bresta ima najava da bi u nastavku mogle do bolje igre. Možda već u narednom kolu u Njemačkoj gdje će tražiti šansu protiv Borusije.

“Bile smo bliže pobjedi, odigrale smo dobar meč i većim dijelom kontrolisale igru. Brest je pokazao kakav je tim i tražio je od nas punu koncentraciju do posljednjeg minuta. Zaista se ne bih puno osvrtala na to da li smo mogli do pobjede. Bilo je kako je bilo, srećni smo što smo konačno probili led i stigli do prvog boda u Ligi šampiona koji nam puno znači”, kazala je Tatjana Brnović.

Budućnost je odbranom pet – jedan iznenadila francuski tim iz 22 napada gošće su pogodile četiri puta.

“Upravo smo odbranom najzadovoljnije. Sveli smo ih na 22 gola. Brest je napadačka ekipa, prošle godine smo od njih primili 67 golova. Zato smatram da smo u ovom dijelu igre napravile značajan iskorak. Pokazale smo i dobru energiju i agresivnost. Sigurno smo ih iznenadile odbranom koju smo promijenile.”

Budućnost je u 37. minutu vodila 17:13, Brest je bio u nogdaunu. Ali, vrlo brzo, iskusni tim, sa dugom klupom, se vratio i stigao do egala.

“Ne bih to prepisivala toliko našoj nespremnosti, jednostavno, spram sebe smo imali ozbiljnu ekipu. Smatram da nam još malo fali da se uigramo i još nam treba vremena da pratimo jedna drugu. Ali, svakako ne mogu da budem nezadovoljna sa igrom i sa osvojenim bodom koji nam je bio neophodan. Dolaze nam ključni mečevi, a sa ovim bodom dobićemo krila i za naredni u Njemačkoj i za svaki drugi.”

Idelno bi bilo da Budućnost na novom gostovanju, trećem u Ligi šampiona, ostvari pobjedu.

“Idemo na pobjedu. Ova nedjelja nam je važna, posvetićemo je pripremi za nezgodnog rivala. I u Njemačkoj očekujem jak i dobar meč. Mi smo probile led, bolje se osjećamo, lakše dišemo i bićemo spremne za novu, još bolju partiju”, zaključila je Tanja Brnović.