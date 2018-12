Bulatović: Ništa nije u našim rukama, zavisimo od drugih…

Rukometašice Crne Gore u srijedu protiv Danske igraju posljednji meč glavne runde Evropskog prvenstva u Francuskoj.

“Lavice” očekuju težak meč, ali vjeruju u pobjedu koja bi garantovala put u Pariz i borbu za peto mjesto, a u slučaju trijumfa Srbije protiv Francuske, vizu za polufinale.

“Danska ima fenomenalne igračice, protiv kojih smo već ranije igrale. Znamo koliko mogu, iako to na ovom šampionatu to nisu pokazale. Vjerujem da možemo do pobjede, ali moramo ući u utakmicu 100 posto jer sigurno da želimo da ovu fazu završimo sa, možda, najboljom partijom dosad”, rekla je Katarina Bulatović.

Koliko je polufinale blizu?

“Ništa nije u našim rukama, idemo da pobijedimo sjutra. Ostali neka rade svoj posao, pa vidjećemo šta će biti. Mislim da smo kiksali u onoj utakmici protiv Rusije. Sada zavisimo od drugih, ali sigurno da ćemo dati sve od sebe da do kraja odigramo što je bolje moguće”, zaključila je Bulatović.

Sjutrašnji meč u Nantu počeće u 15.45 minuta.