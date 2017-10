Dajte vremena ovom timu

Koliko je sve dobro izgledalo na premijeri u Ligi šampiona, potonulo je u sljedeća dva kola… Ali tako je to sa mladim ekipama, a Budućnost je ove sezone najmlađa u elitnom takmičenju.

Dame Dragana Adžića, nakon pobjede na startu protiv Bitighajma, poražene su na naredna dva gostovanja od Vajpersa i u subotu od Meca (27:23). Iz grupe D u glavnu rundu prolaze tri najbolja tima, tek je početak, ali u najgorim snovima navijača našeg rukometnog velikana moglo bi da se desi da “plave” poslije mnogo godina ne prođu prvu rundu takmičenja u Ligi šampiona.

Kapitenku Milenu Raičević pitali smo koliko je teško navići se na uzastopne poraze, kao i da li postoji strah od (pre)rane eliminacije…

“Nismo navikli ni da budemo u ovako mladom sastavu, ali kod nas se uvijek može navići na sve, pa ćemo i na ove promjene i rezultate” istakla je Milena i nastavila. “Sve je moguće, ali naš jedini cilj je da prođemo grupu i za to ćemo se boriti svim snagama, a vjerujem da ćemo zacrtano i ostvariti”.

Razlog poraza? Neiskustvo

Šta bi mogli biti uzroci pomenutih poraza mladost i neiskustvo ili su rivali jednostavno bili bolji?

“Iskustvo je najveći razlog, ove utakmice su nam sigurno bile potrebne da bi se to prevazilazilo”, smatra Milena. “Vjerujem da će u narednim utakmicama sve biti mnogo bolje, jer smo osjetili sve ekipe, a i one nas. Smatram da mi možemo mnogo više da pokažemo nego što su oni. Bolji igrački možda jesu i iskusnije su, ali željom i hrabrošću sigurmo nisu. To mora da bude naš glavni adut, a i motiv protiv boljih”.

Dolaze bolji dani

Kapitenku rukometašica Budućnosti pitali smo i da li je u prethodna dva meča vidjela i određene pozitivne stvari u igri plavih?

“Iz utakmicu u utakmicu se nadograđujemo i naravno da dolaze bolje stvari. I u odnosu na prošlu sezonu, a ne samo na početak ove. Kao mladom timu sigurno nam je potrebno vrijeme da se određene stvari usvoje”, jasna je Milena.

Naredni meč Budućnost igra protiv istog rivala od kojeg je poražena u subotu da li je vrijeme da mlade dame zablistaju, da li je vrijeme za neku vrstu osvete Mecu?

“Uvijek je ljepše igrati kući, a sigurna sam da ćemo biti i u boljem izdanju. Mladom igraču publika daje krila, tako je bar bilo meni kad sam bila u njihovim godinama. Tako da vjerujem da će i kod saigračica biti još veća energija”, zaključila je Milena Raičević.

Utakmica protiv Meca u 4. kolu Lige šampiona na programu je 4. novembra.