Dugo putovanje do Dalekog istoka, a onda će sve biti nadohvat ruke

Na osam dana do početka Svjetskog prvenstva rukometašice Crne Gore “odletjele” su ka zemlji domaćinu spektakla Japanu. “Lavice” su krenule juče letom iz Štutgarta do Istanbula, odakle ih je nakon ponoći čekao dugačak let (preko deset sati) do Seula. U glavnom gradu Južne Koreje naše dame zadržaće se oko šest sati, nakon čega će ponovo avionom do Fukuoke, a potom ih čeka i vožnja autobusom do Minamate grada na jugu Japana u blizini Kumamota.

I tu će se muke sa prevoznim sredstvima za djevojke Pera Johansona završiti, pošto će širi dio Kumamota biti centar svih zbivanja na rukometnom Mundijalu.

Perfektni Japanci odlučili su da gostima sve bude nadohvat ruke, pa su kompletno prvenstvo organizovali na samom jugu države.

U samom Kumamotu mečevi će se igrati u njegove tri gradske četvrti (Minamiku, Nišiku, Nigašiku), kao i u dva grada u prefekturi Kumamoto Jacuširu i Jamagi. Naše dame prvi meč protiv Senegala u subotu odigraće u Jacuširu, a utakmice u prvoj fazi igraće i u Nišikuu. U glavnoj rundi sve mečeve odigraće u “Park domu Kumamoto” u Nigašikuu, gdje će biti odigrana i završnica SP polufinale i finale.

Posebna atrakcija ove dvorane, koja će za potrebe Svjetskog prvenstva primati 10.000 gledalaca, jeste predivni krov.

Osim Senegala, našu selekciju u grupi C Svjetskog prvenstva očekuju dueli i sa Kazahstanom, Mađarskom, Rumunijom i Španijom. Tri najbolje reprezentacije takmičenje nastavljaju u glavnoj rundi, gdje će za rivale čekati takođe tri najusješnija tima grupe D, u kojoj se nalaze Rusija, Švedska, Japan, Kina, Argentina i Kongo.