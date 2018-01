Francuzi usred Zagreba eliminisali Hrvate iz borbe za medalju

Francuska je pobijedila Hrvatsku 30:27 i eliminisala je sa Evropskog prvenstva u Zagrebu.

Ekipa Didijea Dinara bila je bolji rival tokom cijele utakmice i na kraju potpuno zasluženo slavila.

RESULT: #CROFRA 🇭🇷27:30🇫🇷

Croatia huffed and puffed, but they could not blow the French lead down. Brave second half performance not enough for the hosts and it's Sweden who join France in the #ehfeuro2018 semi-finals from Group I. #hypnoticgame pic.twitter.com/tcAyPGHneo

