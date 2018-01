Hrvatski korak ka polufinalu, srušena Norveška

Hrvatska je pobijedila Norvešku 32:28 i ostvarila je i drugu pobjedu u glavnoj fazi Evropskog prvenstva.

Hrvati su pobijedili vicešampiona Svijeta i osvetili se za poraz u polufinalu posljednjeg Mundijala. Domaćini šampionata su u predivnoj atmosferi u Zagrebu odigrali napadački praktično savršen meč i stigli su pobjede koja bi mogla da bude odlučujuća u borbi za plasman u polufinale.

Hrvati su na startu meča imali izuzetno raspoloženog golmana Stevanovića i odmah su došli do tri gola prednosti. Taj su višak čuvali do samog kraja, ali koliko god da su dobro igrali Norveška je bila tu. U finišu prvog dijela je smanjila na gol minusa, a sredinom nastavka Hrvati su sa dva igrača manje prelomili meč. Kod rezultata 28:24 imali su duplu kaznu i crveni karton za Vorija, ali je Štrlek ukrao loptu išao do kraja i postigao gol za maksimalnih plus 5.

Stevanović je meč završio sa 14 odbrana, šest golova postigao je Štrlek, pet je postigao Cindrić, četiri Mamić, po tri Marić, Stepančić, Horvat, Čupić i Musa.

Na drugoj strani kod Norvežana osam golova Sagosena, šest je dodao Bjornsen.

Hrvati su sada na vrhu grupe I sa šest bodova koliko imaju i Hrvati uz meč manje. Te dvije selekcije sastaće se u posljednjem kolu i čekati rezultate Norveške i Švedske koje su takođe u igri za plasman u polufinale pošto imaju po dva boda manje.

V.J.