Kaća neće čekati OI, spremna za kraj

Svijet vodi borbu za život sport je u drugom, trećem planu.

Ali juče, kada je objelodanjena vijest oko odlaganja Olimpijskih igara za narednu godinu, u domu naše proslavljene rukometašice Katarine Bulatović, za trenutak su sve brige oko globalno teške situacije utihnule. Kaća svoju najveću želju neće ostvariti, a ni odluku prolongirati.

Izabrala je drugi put, jedini, ispravni: želi da se ostvari kao majka.

“Sve sam mislila da će se Igre održati u avgustu. Ali, na kraju krajeva, zdravlje svih nas je najvažnije. Šta je tu je, to je to. Nije smak svijeta, život ide dalje, razočarana sam i malo tužna, ali kad pogledam kakvo je stanje zbog virusa, odlaganje Igara je najpametnije rješenje. Sportisti su ti koji su, možda, i najpogodniji za širenje virusa, znamo. koliko je naš imuni sistem izložen naporima, a da se Igre igraju bez navijača to je katastrofa”, kazala je Kaća.

Postoji li plan B, možda rezerva da produžiš karijeru na još sezonu?

“Iskreno, nijesam razmišljala. Moja glava je bila spremna za kraj i mislim da neću promijeniti odluku. Imam 35 godina i puno prečih stvari. Ako sve ovo bude kako treba, voljela bih da se ostvarim kao majka. Juče sam, stvarno, bila tužna, ali nisam razmišljala da tijelo ponovo spremam za još jedan napor. Nije rukomet sve u životu, ima prečih i bitnijih stvari, a ne želim za te neke druge stvari da bude, možda, prekasno. U novembru ću da napunim 36 godina, sljedeće već 37. To su. neke, ozbiljne godine. Što se tiče tijela, ono bi moglo da izdrži još sezonu. Želim još da kažem da sam juče dobila puno poziva i poruka sa pitanjima da li je kraj!?”

Ima nagovještaja da bi Kaća mogla u dresu Đera da završi karijeru možda u septembru ako njen klub, u što niko ne sumnja, obezbijedi plasman na završni turnir Lige šampiona.

Kaća će mečeve reprezentacije, uz pretpostavku da se pandemija stiša ili potpuno uguši, igrati u junu (u pitanju su kvalifikacije za EP, četiri utakmice).

Još nema termina oko odloženih kvalifikacija za Olimpijske igre

“Treniram, između ostalog, kao i svi. Dobila sam plan i program od kluba. Srećom, imam dugačku terasu pa mogu i tu dosta stvari da uradim. Uglavnom, sve te vježbice radim kod kuće. Trener mi je juče napisao: “Vidimo se brzo” i na našem jeziku: “Idemo dalje”. Vidjećemo kako će se stvari odvijati. Ko zna da li će se takmičenja nastaviti, posebno ako su OI odložene I pored dobre volje.”

Vrijeme koje provodi kod kuće provodi kvalitetno. Minuti najbrže prolaze dok trenira. Sat treninga je kao neko finale.

“Ovih dana samu sebe iznenađujem. Nijesam znala, prije svega, u kuhinji, koliko se dobro snalazim. Sve može, tako izgleda. Gledala sam do juče rukomet dobile smo sve zadatke iz Đera. Prođe dan i u spremanju kuće Ništa teško mi ne pada. Ovih dana išla sam do marketa, ali strogo sa rukavicama i maskom. Bolje tako, što više budemo pazili ovo će manje da traje Nadam se da smo shvatili poruku od prije dva dana. Ako se ne pazimo bićemo ko zna do kada u izolaciji. A i za izlaske i kafiće biće vremena. Paklicu kafe svi imamo kod kuće, zar ne?!”

Kaća je oprezna. U svakodnevnom je kontaktu sa porodicom i prijateljima. Poštuje mjere koje se preporučuju.

“Zaista, svi trebamo doma da ostanemo. Na kraju krajeva da gledamo u plafon ako treba. Nijesmo u zatvoru, bolnici, kod kuće smo. Ne bi trebalo da nam to vrijeme teško pada. Što prije prihvatimo prije će da prođe, a i bolje nam je da sjedimo kod kuće nego da ležimo u bolnici prikopčani na aparate. Gledamo slike koje nam dolaze iz Italije, Španije Sve to nas čeka ako ne budemo disciplinovani. Naša Vlada je puno uradila za nas i mislim da ne treba da nas bilo ko ubjeđuje da se čuvamo. Ne treba sebe da ugrožavamo, a ni druge. Treba da smo zahvalni na tome što imamo, jer možda neko nema ni to.”