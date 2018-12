Lavice protiv Čehinja u baražu za Mundijal

Crnogorske rukometašice igraće protiv Češke u baražu za plasman na Svjetsko prvenstvo, odlučeno je žrijebom u Parizu.

“Lavice” su bile nosioci na izvlačenju parova, pa će zbog toga revanš igrati pred svojim navijačima.

Final 2019 Women's World Championship Play-off matches draw:

CRO 🇭🇷 vs 🇩🇪 GER

DEN 🇩🇰 vs 🇨🇭 SUI

SWE 🇸🇪 vs 🇸🇰 SVK

BLR 🇧🇾 vs 🇳🇴 NOR

SRB 🇷🇸 vs 🇵🇱 POL

CZE 🇨🇿 vs 🇲🇪 MNE

MKD 🇲🇰 vs 🇸🇮 SLO

AUT 🇦🇹 vs 🇭🇺 HUN

ESP 🇪🇸 vs 🇮🇸 ISL@ihf_info #ehfeuro2018 pic.twitter.com/9hkbXPj0rE

— EHF EURO (@EHFEURO) December 15, 2018