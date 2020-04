Marko Lasica iz karantina u samoizolaciju: Ništa mi ne pada teško jer hoću da normalno zagrlim roditelje

Rukometaš Marko Lasica je među mnogim crnogorskim sportistima i državljanima koji su po dolasku iz inostranstva prošlog mjeseca morali u jedan od karantina koje je odredila Vlada Crne Gore.

Četrnaestodnevni boravak u Institutu Igalo završio mu se u petak, nakon čega je – shodno mjeri Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne boleste – zajedno sa suprugom upućen u samoizolaciju u porodičnom smještaju, sa istim periodom trajanja.

“Osoblje Instituta i Ministarstvo odbrane trudili su se da nam ništa ne fali i uljepšali su nam boravak u Igalu. Imali smo razumijevanja za cijelu situaciju i nemamo zamjerki na bilo što tokom 14 dana koje smo proveli tamo. Svako treba da odradi ono što je do njega jer imamo zajednički cilj – da suzbijemo korona virus i što manje oštetimo sebe i Crnu Goru. Apelovao bih na one koji ne poštuju mjere prevencije da to napokon shvate i počnu da se pridržavaju preporuka jer je to za boljitak svih nas”, kazao nam je Lasica.

“Neće nas” je zabluda

Iskusno desno krilo lako se pomirilo sa tim da će mu zbog mjera prevencije kretanje biti ograničeno gotovo mjesec.

“Ne padaju mi teško ni karantin, ni izolacija, jer hoću da budem čist, da mogu poslije svega da normalno zagrlim roditelje, da bez bojazni popijem kafu sa njima i bilo kim drugim. Da ne razmišljamo postoji li rizik. Mjere koje su uvedene nijesu ničiji hir, nego, ponavljam, za dobrobit svih. U mnogim državama narod je pričao ,,neće virus nas“, a vidimo da poslije bude kasno. Zato je poruka – sjedimo kući, koliko god da je teško, a nama profesionalnim sportistima je možda najteže. Ako mi možemo da budemo ,,zatvoreni” u kući, mogu i ostali građani”, poručio je trideset jednogodišnji Nikšićanin.

Ostanite doma, pa da zajedno slavimo

U samoizolaciji biće mu lakše da trenira nego u karantinu.

“Kod kuće mogu da radim neke vježbe za brzinu, pokušavam da koliko-toliko održim formu, mada je mnogo drugačije u odnosu na prave treninge u sali”, istakao je Lasica, u čijem profesionalnom fokusu su obaveze sa reprezentacijom.

“Nadamo se da će ovo brzo proći i da ćemo biti spremni za baraž sa Česima, gdje vidimo šansu za plasman na Svjetsko prvenstvo. Svi smo se usredsredili na to. I zbog toga poručujem navijačima da ostanu doma jer bi nam bilo vrlo teško ukoliko bi se baraž ovog ljeta igrao bez publike. Ispoštujmo mjere koje su donijeli nadležni organi kako bi se trenutna situacija što prije završila i kako bismo onda zajedno mogli da se radujemo novim uspjesima reprezentacije”.

Zahvalnost ambasadi

Bračni par Lasica vijest o širenju virusa kovid-19 zatekla je u Turskoj, gdje Marko drugu godinu nastupa za Bešiktaš.

“U subotu, 21. marta, trebalo je da igramo prvenstveni meč. Dva dana prije toga, trener je došao zabrinut na trening i rekao da stranci mogu da idu kući, a ostali da odigraju utakmicu ukoliko žele. Istu noć je održan sastanak i prvenstvo je stopirano. Dugujemo zahvalnost Andi Alivodić, službenici naše ambasade u Turskoj, koja nam je pomogla da već sjutradan budemo u avionu za Crnu Goru”, kazao je bivši član Sutjeske, Lovćena, Budućnosti, Kangasa, Pik Segeda, Anagenisi Virone i Politehnike Temišvar.

Lasica ima povratnu kartu za 21. april, ali nije realno da se tada vrati u Istanbul.

“Pratim situaciju u Turskoj, vidim da je sve lošija, tako da su minimalne šanse da se prvenstvo nastavi 1. maja kako je planirano. Prvi smo na tabeli i vjerujem da će nas proglasiti za šampiona ukoliko se liga ne nastavi”.

Što poslije toga?

“Bilo je razgovora oko produženja ugovora, ali je zbog korona virusa sve stalo i ništa ne može da se planira”, zaključio je Marko Lasica.