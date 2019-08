Mehmedović: Posebna je emocija boriti se za svoj klub i Varvare

Majda Mehmedović je poput izvora svjetlosti, neophodnog za priču sa srećnim krajem. Zna to Budućnost, a prepoznao je i Bukurešt tokom trogodišnjeg boravka naše reprezentativke u rumunskom klubu.

Kada je odlazila iz Podgorice poručila je ,,vratiću se”, kada se vratila u Budućnost kazala je ,,rekla sam, vratiću se”. Koliko je vezana za najveći sportski crnogorski brend pokazala je prošle godine u Kolašinu kada je sa tadašnjim klubom stigla na prijateljski meč protiv Budućnosti. “Profesionalac sam, ali je moja Budućnost u srcu.

U proljeće prošle godine, sa nekoliko crnogorskih reprezentativki stigla je da pozdravi najmlađe članice mini rukometa Budućnosti. Pričala je sa Adžićem, dugo. U januaru je dočekala poziv njenog voljenog kluba.

U julu je ušla u ,,Moraču” u dresu Budućnosti.

“Vjerovatno prošle godine u ovo vrijeme nijesam razmišljala da ću se vratiti u Budućnost. Daleko je bilo, tek početak sezone. Osjećala sam se lijepo. Onda sam dobila poziv prva i jedina opcija. Mislim da svi znaju koliko Budućnost znači za nas. Posebna emocija je boriti se za klub i “varvare”. Srećna san što sam kod kuće. Ne mogu da kažem zbog toga jer sam dio ,,plavih”, jer sam oduvijek bila dio Budućnosti”, poručila je Mehmedović.

Tu je gdje je i najsrećnija je.

“Lakše je, nema pakovanja i pozdrava sa suzama. Znam da ću poslije teških priprema i turnira doći kući i ljudi koji su mi nedostajali biće kraj mene. Posebna je stvar kada znaš da ćeš spavati u svom krevetu.”

U Bukureštu je promijenila dosta trenera. Upijala je ono najbolje od njih što je mogla. Ali, sa Draganom Adžićem je neka druga priča. Kontakt nijesu gubili. Njihovi putevi su oduvijek bili zajednički.

“U Bukureštu sam provela tri prelijepe godine, dvije kvalitetne sezone. Prošla je bila teška zbog povreda. Nijesmo u nastavku imali onakvu ekipu kao na početku sezone, a u takvim okolnostima je bilo teško igrati. Ali, za sve to vrijeme ostala sam u kontaktu sa Adžom. Mislim da sam mu poslije skoro svake utakmice napisala kako bih voljela da imam sistem koji sam imala u Budućnosti. Da mi je ta energija kroz sistem možda najviše i ležala. Profesionalizam koji sam imala u Budućnost, nažalost, nijesam imala do kraja u Bukureštu. Bio je to neki evropski, laganiji, slobodniji rukomet na koji možda nijesam navikla. Ne želim da kažem da je bio loš, ali opet, meni je više prijao sistem koji sam imala u Podgorici. Istina je da sam promijenila mnogo trenera za tri godine, zahvalna sam jer sam imala sposobnost da od njih pokupim dobro, a ono što nije bilo dobro bilo je po strani. Iskustvo koje sam pokupila učinilo me boljim igračem na terenu”, istakla je Majda Mehmedović.