Raičević: Moramo pronaći kontinuitet

Prve dvije kvalifikacione pobjede približile su crnogorske rukometašice Francuskoj od koje praktično kreće operacija Tokio.Evropsko prvenstvo je prvo kvalifikaciono za Olimpijske igre i svako naredno takmičenje, pa upravo iz tog razloga selektor Dragan Adžić želi sa mladim timom da dođe do cilja. Preskočiti put u Francusku bio bi najgori mogući scenario.

Ali, prije toga „crvene” će u decembru na SP u Njemačkoj pokušati da „ukradu” još malo iskustva i nadmaše, možda, bolje i iskusnije od sebe (u grupi sa Danskom, Rusijom, Brazilom, Tunisom i Japanom). To je još jedan cilj, koji traži veći stepen ozbiljnosti i koncentracije. Sa odnosom i formom (ima izuzetaka) kakva je bila u prva dva kola kvalifikacija za EP, „lavice” neće daleko a clj je drugi krug, za to je potrebno dvije pobjede.

Kontinuitet

Šta je sve falilo u pobjedama (protiv Slovačke i Italije) sa ukusima gorčine, razgovarali smo sa kapitenom Milenom Raičević.

“Najbitnije da smo osvojili četiri boda, što je bio cilj za ovaj dio ciklusa. Ali, dosta stvari moramo da popravimo, a zadržimo one koje su bile dobre. Taj neki period, kao da se pogubimo na terenu, naročito kada u igru uđu igrači koji nijesu iz Budućnosti, moramo da ispravimo. Jer tada dolazi do potpunog gubitka igre, prije svega, do pada. Moramo da se potrudimo da te stvari anuliramo i da tokom čitave utakmice držimo dobar tempo. Za nas su prekidi loši, zato treba raditi i ići ka kontinuitetu.” – jasna je Raičević.

Na početku su „lavice” imale problem sa ulaskom u mečeve. Iskusniji rivali kažnjavali su poklone.

“Istina, imali smo probleme na početku sezone jer nijesmo dobro ulazili u utakmice, sad smo i to ispravili, ali se pojavio novi problem. Iz dobre odbrane, iz koje dajemo lake golove, stanemo. U jednom periodu to radimo dobro, onda sve dobro nestane, pa se vratimo i zato neke utakmice koje laganije treba da završimo, završavamo sa tenzijom.”

Gore, dolje

Šta se dešava sa mladima, proces sazrijevanja?

“Normalno za njih, a ima ih mnogo. Ko god da kaže da nijesu pod stresom, nije istina, jer će morati i kroz to da prođu.”

Interesovalo nas je koliko je Italija, kao najmanje atraktivan rival, motivisao „lavice” i zbog čega su protiv prosječne ekipe odigrali prosječno?

“Ušli smo dobro u meč, napravli brzo startnu razliku, bilo je devet golova, do odmora primili pet i na taj način stavili domaćim igračicama do znanja ko smo. A onda je došlo do opuštanja i onoga „lako ćemo”. Vidjeli ste šta su sve prva dva kola donijela. Bez obzira na to što neke ekipe nijesu velesile, znaju da igraju i zbog toga nema mjesta za opuštanje.”

Kako doći do željene forme, neposredno pred put u Njemačku zakazano je okupljenje. U tom periodu Crnogorke čekuju dvije provjere protiv Srbije.

“Znamo kako. Moramo da gradimo našu formu, prije svega stil igre. Cilj je da od početka do kraja igramo jako i one koje uđu sa klupe da se još bolje osjećaju od onih koje su počele. Moramo, zaista, mnogo toga kroz rad da gradimo, ako želimo da napravimo neke rezultate. “