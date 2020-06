Ne spuštamo se više na to uže, vidimo se na finalnom turniru Kupa Crne Gore

Nakon saopštenja Rukometnog kluba Partizan iz Tivta u kojem su pozvali ministra sporta i mladih Nikolu Janovića da poništi odluku Rukometnog saveza, koji je titulu dodijelio Lovćenu, oglasili su se iz cetinjskog kluba.

Saopštenje Lovćena prenosimo u cjelosti:

“I vi i mi znamo da bi se u Mini ligu prenosili bodovi iz međusobnih duela, da je do kraja okončano prvenstvo u dijelu prije Mini lige. Tabele Mini lige, dakle, nije ni postojala, niti je mogla postojati u trenutku prekida, osim, izgleda, u Tivtu i Andijevici. Sve i da je postojala, kako ste mislili da bi na osnovu nje bilo moguće odrediti plasman, kada bi, u trenutku prekida Partizan i Komovi prenosili bodove iz pet odigranih utakmica sa timovima koji su trebali igrati Mini ligu, a Lovćen iz četiri utakmice ?

Pošto pratite i znate, onda vam je poznato da je od 14 kola koja se igraju prije Mini ige, odigrano 12 kola, i da je, u trenutku prekida, kako, začudo,tačno navedoste Lovćen bio prvi. Zaboravljate, prijatelji, da bi se, u dva kola, koja nisu odigrana, a prije Mini lige, Lovćen sastao i sa vama u Tivtu i sa Komovima na Cetinju. Kako ste to zamislili da pravite tabelu Mini lige u trenutku prekida, a niste ni vi, ni Komovi sa nama odigrali po jednu utakmicu? Podsjetite nas, molim vas, kad ste posljednji put dobili utakmicu protiv Lovćena u Tivtu? Da vas podsjetim i na to da Komovi nikad nijesu pobijedili Lovćena na Cetinju. Treba li o tome da pričamo? Odakle vam ideja uopšte da bi ste vi dobili te utakmice? Znači, po vama je ispravno da se Komovima dodijeli titula na osnovu tri pobjede protiv ekipa koje bi igrale Mini ligu da je došlo do nastavka, a ne nama poslije 12 odigranih utakmica?

E, tako bi vi da pravite i prekrajate rezultate i ono što je , do trenutka prekida, urađeno na terenu. To je dragi naši nepotpisani prijatelji, ništa drugo do pravljanje vještačkih imaginarnih konstrukcija i projekcija. Drugim riječima – fantaziranje, bez bilo kakvog uporišta u realnosti.

Na drugoj strani, stoji tabela u trenutku prekida, koja je utvrđena kao konačna, poslije odigranih 12 kola – ono što jeste i što je rezultat onoga što je od početka sezone do momenta prekida, urađeno na terenu, a ne ono što vi zamišljate da jeste ili što bi bilo.To ni vaše želje i fantazije ne mogu promijeniti. Ako ste kalkuisali, i vi i Komovi, recimo u duelu sa Mornarom 7, koji ste izgubili, to već nije naš problem. Mi ne kalkulišemo.

Nezavisno od svega navedenog – nakon prve odluke RSCG, ako se sjećate, Lovćen je obrazloženo javno predložio da se nastavi takmičenje, kada se steknu uslovi, pa čak i tokom septembra. Ako ste ubijeđeni u kvalitet koji posjedujete i rad koji ulažete – đe ste bili tada? Što se ne oglasiste i rekoste – igraćemo, najbolji smo, dokazaćemo. I vi i prijatelji iz Andrijevice, kojima bi ste velikodušno dali titulu. Kako da ne, ljubav je to neviđena.

Dakle, odgovara vam da ne igrate, odgovara vam da se proširi liga, odgovara vam da ne plaćate kotizaciju za narednu sezonu, odgovara vam pomjeranje završnice KUP-a, ali vam samo ne odgovara da Lovćen bude prvi. E, pa žao nam je. I još nama ukazujete na ljudsku i sportsku veličinu u smislu da ne prihvatimo Odluku Saveza, podržanu od strane 18 klubova? Nemojte, ne možemo se porediti. Pa ni u vašim fantazijama. Ne spuštamo se više na to uže.

Uz to, RSCG, tačnije – predsjednik Petar Kapisoda i članovi UO, donošenjem odluke koju vi smatrate sramnom, pokazali su i sportski i demokratski kapacitet, o kojima se, do sad, u periodu prije mandata sadašnjeg predsjednika i članova UO, nije moglo ni razmišljati, što je i vama dobro poznato.

Znate li ili vam je i to nepoznato, da su na isti način odlučili savezi u Njemačkoj, Sloveniji, Francuskoj, Poljskoj Švedskoj, Danskoj, Makedoniji (đe je Vardar šampion, a nije odigrao nijednu utakmicu) Bosni itd. Biće i oni, greote, da ne znaju ništa, i da se kod njih nešto čudno dešava, kako to napomenuste ministru Janoviću za naš Savez,pa će se poslije mišljenja iz Tivta i Andrijevice svi, širom planaete, zapitati jesu li u pravu.

Znate li što još govori o vašem shvatanju, bolje reći nepoznavanju rukometnih prilika u Crnoj Gori, uopšte, a i konkretno u Tivtu? To što navodite da 99 odsto javnosti, u koju sigurno ubrajate i vas same, nije čulo za RK ‘’ Perper ‘’ i RK ‘’ Zabjelo ‘’.Taj nepoznati vama i vama sličnima ‘’ poznavaocima ‘’ Perper, inače cetinjski klub, je do sad dao toliko reprezentativaca Crne Gore, u pionirskoj, kadetskoj, juniorskoj, a već i seniorskoj konkurenciji, koliko vas klub nikad nije, a teško i da će u budućnosti.

To nepoznato Zabjelo je klub u kojem ima više pionirskih i kadetskih reprrezentativaca nego što ste vi ikad imali. A o vama najbolje govori koliko poštujete i svoj grad i ŽRK ‘’ Tivat ‘’ – klub iz vašeg grada, kada o njemu pišete na način na koji pišete. Znate li, onako uzgred pitamo, da je vaš kapiten, ujedno i trener ženskog kluba? Znate li da je trener ženskog kluba, a i vaš kapiten, javno zahvalio Savezu i klubovima koji su podržali inicijativu? Na kraju, inicijativa nije samo našeg kluba, Perpera, Zabjela i ŽRK ‘’ Tivat’’ , već inicijalno podnešena i od ŽRK ‘’ Nikšić ‘’, RK ‘’ Brskovo‘’, RK ‘’ Berane 1949’’, RK ‘’ Danilovgrad ‘’ , i ukupno je za inicijativu glasalo 18 od 31 kluba, koji su članovi Skupštine RSCG, i koji se takmiče u okviru RSCG.

Žao nam je, iskreno, što poslije osam godina razmišljate da nema više mjesta entuzijazmu i radu. Nama na Cetinju entuzijazma, ljubavi, volje i rada što se Lovćena tiče, ne fali evo 72 godine.

Do skorog viđenja na finalnom turniru KUP-a, kada ćete, zajedno sa Komovima, imati još jednu priliku, u nizu, da pokažete da ste bolji. Mislite o tome. I uživajte, u međuvremenu, u ‘’ novoj vezi ‘’ koju ste ostvarili sa Komovima, a čija je jedina zajednička nit ‘’ ljubav ‘’ prema Lovćenu”, ističe se u saopštenju koje potpisuje predsjednik Cetinjana Vido Đakonović.