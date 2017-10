Okupili se rukometaši – selektor Đukić govorio o ambicijama na EP

Selektor rukometne reprezentacije Crne Gore Dragan Đukić obećao je da će igrači maksimalno spremni dočekati Evropsko prvenstvo u Hrvatskoj početkom iduće godine.

Naš nacionalni tim okupio se danas u Podgorici i u sklopu EHF nedjelje odigraće dvije kontrolne utakmice sa Češkom, kao uvod u pripreme za šampionat Starog kontinenta.

“Ono što obećavam je da nećemo ustuknuti, da ćemo biti maksimalno spremni – taktički, tehnički i fizički. Ako neko bude bolji od nas takvih, čestitaćemo mu”, rekao je Đukić.

Crnogorski rukometaši će na EP igrati u grupi sa Njemačkom, Slovenijom i Makedonijom.

“Ukoliko ste vi između sebe složni i homogeni, znate što hoćete, onda je sve moguće. To je motiv da budemo još jači i da odemo na to takmičenje da igramo kao do sada. Mislim da Crna Gora ima prepoznatljiv stil igre i mislim da i naši rivali to znaju”, zaključio je Đukić.