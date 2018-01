Crnogorski rukometaši su pružili sjajan otpor Hrvatima, a dobra predstava u Splitu raduje i selektora “lavova” Dragana Đukića.

Srpski stručnjak je napravio kompaktan tim koji je kadar da parira i najboljim svjetskim reprezentacijama.

“Izabrali smo sa kim ćemo da se junačimo pred Evropsko prvenstvo i odabrali smo Hrvatsku za generalnu probu. Ponosan sam što su i oni izabrali nas što je potvrda da smo i prošle godine pokazali odlično izdanje na ‘Kroacija kupu’, a i da smo večeras bili na visokom nivou. Ima segmenata u igri koji mogu da budu na višem nivou, ali bilo je evidentno da su obje ekipe u punim pripremama i da su igračima teške noge. Dobra predstava u Splitu, ali to ne znači ništa jer je najvažnije da budemo na pravom nivou kada krene prvenstvo. Imamo još sedam dana za završnu glazuru i na završnom uigravanju taktičkih zamisli. Najvažnije je da je izdanje u Splitu potvrda da ovaj tim treba da dobije podršku ljubitelja rukometa, ali i sporta u Crnoj Gori, jer smo pokazali da smo tim, da smo zasluženo na Evropskom prvenstvu i da imamo pokriće da sanjamo i prvu pobjedu. Nijesmo koristili Grbovića koji radi u punom kapacitetu sa ostakom tima i vjerujem da ću imati slatke muke da odaberem 18 momaka koji će putovati u Zagreb”, bili su prvi utisci našeg selektora poslije meča sa Hrvatskom.

Đukić je ponovo upitan i za stanje povrijeđenog Vuka Borozana.

“Nemam novih informacija. Mogu da ponovim samo ono što sam rekao, a to je da je dobrodošao svaki igrač koji želi da igra za Crnu Goru. On mora sam da donese tu odluku. Što se nas tiče, nema pritiska i on je dobrodošao, ali vjerovatno da on trpi pritisak i od strane kluba i od strane cjelokupne makedonske javnosti, jer se pravi atmosfera da se unaprijed odričemo njegovog nastupa na prvenstvu. Želja svih nas je da takmičenje ne završimo nakon prve sedmice i tri odigrana meča, a imamo pravo da izvršimo izmjenu u sastavu i sve je otvoreno”, kazao je Đukić.

“Lavovi” se vraćaju u Podgoricu gdje će odarditi finalne pripreme pred start Evropskog prvenstva.

“Igrači će za Božić dobiti slobodan dan i nakon toga nastavljamo pripreme. U planu je bila još jedna prijateljska utakmica, ali neće je biti, pa smo se odlučili da odigramo jedan duel 9. januara u kojem ćemo se međusobno podijeliti u dva tima. Radićemo do 11. januara na novim rješenjima u napadu i na analizi protivnika. Osjetili smo atmosferu Evropskog prvenstva jer se to u Splitu primjećuje na svakom koraku i to je dragocjeno iskustvo koje nosimo uz pozitivan utisak koji smo ostvarili u duelu protiv sjajnog protivnika”, zaključio je Đukić.

