Plasman u Japan nije upitan

Crna Gora će u baražu za Svjetsko prvenstvo igrati sa reprezentacijom Češke, od dva najteža, u igri je bila Poljska, ,,lavice su iz slabije grupe dobile drugog go kvalitetu protivnika. Čehinje će Crnogorke ugostiti 31. maja ili 2. juna, revanš je 4. ili 6. juna.

Žrijeb je juče održanu Parizu, a spojio je sljedeće rivale: Hrvatska Njemačka, Danska Svajcarska, Švedska Slovačka, Bjelorusija Norevška, Srbija Poljska, Makedonija Slovenija, Austrija Mađarska i Spanija Island. Plasman u Japan obezbijedio je domaćin, Francuska, kao aktuelni šampion, zatim Rusija, Rumunija i Holandija, učesnici završnih borbi za medalju na šampionatu Evrope u Francuskoj.

Na Svjetskom prvenstvu učestvovaće 24 ekipe, od toga 13 iz Evrope.

“Baš tako, od dva moguća teška, jednog smo dobili. Imali smo i nijesmo imali sreće, ali moramo biti zadovoljni, jer posjedujemo kvalitet za Svjetsko prvenstvo. Neće biti, kao što nikad nije, jednostavno u baražu, ali, imamo kvalitet za Japan. Dobro je što igramo kod kuće, ali i u prvom meču moramo da jurimo dobar rezultat”, kazala je kapitenka JovankaRadičević.

Crna Gora je do sada sa Češkom igrala šest puta i izgubila samo prvi meč, u pretkvalifikacionom turniru za Svjetsko prvenstvo 2007. godine u Hebu, na prvom nastupu od obnavljanja nezavisnosti (23:24). Čehinje su bile protivnice u baražu za SP 2011. godine, kada su oba meča ubjedljivo dobile (42:26 i 33:26), u kvalifikacijama za EP 2014. (24:23 i 25:22) i na šampionatu Starog kontinenta 2016, kada su “lavice” u podmlađenom sastavu slavile golom 28:27.

“Raniji rezultati sa njima idu u prilog, optimista sam, naravno, i za naredni dvomeč. Ne želim da razmišljam o nekim drugim stvarima. Moramo da pobijedimo, mislim da smo pokazali na ovom šampionatu, bez obzira što mnogi gledaju naš nastup kao neuspjeh, da možemo da igramo sa svim rivalima. Upravo su naša dva rivala iz grupne faze u finalu. A poznato je da nas nijesu razbili, kao što su radili ostalim ekipama. Smatram da smo sa Čehinjama favoriti pokazaćemo na terenu”, poručila je Radičević.

Tri dana, nakon dolaska kući, neostvarenog cilja, Jovanka nije promijenila mišljenje. Vidi jaku Ćrnu Goru koja će igrati na olimpijadi u Tokiju.

“Iskreno, svi smo mogli bolje. Bila bih razočarana daje ovo bio naš maksimum u Francuskoj. Znam da nije i daje daleko od našegmaksimuma. Nažalost, nekako od starta nijesmo imali sreće i što se tiče žrijeba. Mnogi će reći, pa ako želite do vrha, morate najbolje da pobjeđujete. Istina je to, ali u sportu je i potrebna sreća. Utakmicu sa Rusijom izgubili smo našim greškama, zbog padova i to je nešto što ne smijemo u budućnosti da ponavljamo. Postoji prostor za napredak kod svih, samo treba da se napravi dublja analiza”.

Energija, želja i atmosfera nijesu uvijek glavni aduti za uspjeh, zna to Radičević.

“Emotivno gledamo na stvari. Borili smo se, slažem se da smo neke stvari mogli bolje, a neke smo uspjeli da nadomjestimo energijom i željom”.

Padovi u ključnim momentima spotakli su Crnogorke.

“U nekim važnim trenucima padali smo u igri. Sto je za veliko takmičenje nedopustivo. Ali, bilo je i dobrih stvari, bili smo i u paklenoj grupi. Moramo biti ponosni jer smo se borili”.

Kapitenka je podsjetila na 2012. godinu, najuspješniju za rukomet i crnogorski sport. Od tada se na svakom takmičenju čeka odličje od ,,lavica.

“Navikli smo ljude da osvajamo, pogotovo poslije 2012. I sad, na koje god da odemo takmičenje, nama se kače, prirodno, neki epiteti. Moramo biti realni, svako na svakom takmičenju dolazi sa istom željom, a mi pred put nijesmo rekli: osvojićemo medalju. Normalno je da imamo snove. Kao profesonalni sportisti želimo vrh. Bilo bi neprofesionalno da svi idemo sa bijelom zastavom. Došli smo u Francusku sa snom. San nam niko nije mogao uskratiti”, poručila je kapitenka.