Plave rasterećene napadaju vicešampionke Evrope

Talentovana rukometašica Budućnosti Tatjana Brnović smatra da “plave” nemaju što da izgube u predstojećem duelu Elitne runde Lige šampiona protiv Vardara u Skoplju.

Poslije poraza na terenu FTC-a, Podgoričanke su prošlog vikenda kod kuće ubjedljivo savladale Turinger i praktično obezbijedile plasman u četvrtfinale elitnog takmičenja.

„Biće to možda i najlakši meč u glavnoj fazi Lige šampiona. Gostujemo ekipi koja ima ambicije da osvoji titulu prvaka Evrope, da ostvari ono što nije uspela prošle godine kada smo i mi bili učesnici finalnog turnira. Vardar je apsolutni favorit a na nama je da odigramo rasterećeno i hrabro, pružimo što jači otpor i vidimo gdje se nalazimo i šta nam nedostaje u odnosu na najbolje ekipe Evrope u ovom trenutku“ rekla je Tatjana Brnović za Sport Klub.

“Plave” igraju veoma dobro kod kuće, ali u gostima nikako da nađu pravi recept ove sezone u Ligi šampiona.

„U pitanju je iskustvo, rekla bih proces odrastanja i sazrijevanja tima. Imamo jako mladu ekipu i kada igramo u Podgorici, pred našim navjačima, na našem parketu imamo samopouzdanja, vjerujemo da nam niko ništa ne može. Na gostovanjima su nam problem oscilacije. Većim dijelom meča igramo dobro, ali sa druge strane parketa su ekipe koje svaku grešku, svaki pad u igri znaju i umiju da kazne. Vremenom će i to doći na svoje mjesto. I pored toga što do sada nismo uspjele da pobijedimo na gostovanjima imamo realne šanse da signemo do četvrtfinala i ja kao i sve djevojke u ekipi vjerujem da ćemo taj cilj i ostvariti. U svakom slučaju mislim da je svima koji prate ženski rukomet jasno da Budućnost ima svijetlu budućnost“, poručila je Tanja Brnović.

Vardar i Budućnost sastaće se u subotu od 15 sati.

B.J.