Preletjele su Evropu, mogu li i Vajpers

Najprije avionom od Podgorice do Istanbula, pa onda let preko cijele Evrope do Osla i na kraju pet sati vožnje autobusom do petog grada po veličini u Norveškoj Kristijansanda, gdje ih (subota, 16h) čeka drugi izazov u Ligi šampiona ove sezone…

Rukometašice Budućnosti u jednom danu preletjele su Evropu, a da li će moći i novu ekipu u elitnom rangu, norvešku ekipu engleskog imena Vajpers, biće jasno danas. Ukoliko ponove igru iz prvog kola kada su razbile Bitighajm (32:24), dame Dragana Adžića biće blizu drugog trijumfa i praktično već jednom nogom u glavnoj rundi Lige šampiona.

“Sigurno da nismo imale lak put do Kristijansanda, ali je sve dobro prošlo i to je već iza nas sada smo samo fokusirane na utakmicu”, poručila je sa krajnjeg juga Norveške bombarderka plavih Đurđina Jauković.

Supermotivisani rival

Vajpers je do Lige šampiona stigao ubjedljivom igrom kroz kvalifikacije, činilo se da bi mogao da bude potencijalna bomba u eliti, a onda je žestoko spušten na zemlju u 1. kolu porazom 30:22 od Meca.

“Mislim da nas svakako čeka težak meč. Prvo što će one biti motivisanije i bolje nego što su bile protiv Meca, zatim igraju kući pred punom halom, a i ovaj meč će im biti najveća šansa, jer bi u slučaju pobjede bile veoma blizu da prođu grupu” objasnila je Đina Jauković.

Sve su osvojile

Ketrin i Kristin Lunde, Lin Suland, Malin Aune, Emili Heg Arncen samo su neke od poznatih Norvežanki koje predvode ovaj tim…

“Vajpers ima igračice koje su osvojile sve sa Norveškom, ali i one koje će tek osvajati’, smatra bek našeg tima. “Prvo tu je Suland i sestre Lunde, koje su vrhunske igračice, koje su osvajale i koje su veoma iskusne, a onda ima tu i malo mlađih koje i sad već igraju za seniorsku reprezentaciju Norveške. Praktično na svakoj poziciji imaju vrhunske igračice”.

Snaga Budućnosti dobro je poznata i biće adut i u ovom meču…

“Da, uvijek pričamo o toj našoj odbrani gdje i sad vidim šansu. Imali smo cijelu nedjelju da se pripremo za njih, a i gledale smo ih kad su igrale kvalifikacije, tako da ne mogu ni sa čim da nas iznenade” dodala je Jauković.

Dakle, recept bi mogao da bude igra iz 1. kola?

“Nadam se da ćemo ponovo imati energiju i odnos kao što smo imale u prvoj utakmici i da ćemo se boriti od prvog do posljednjeg minuta”, zaključila je Đurđina Jauković.