Prvi u državi, bez sale u gradu

Dan nakon početka Evropskog prvenstva za rukometaše “motore” je upalio trenutno najbolji tim u Crnoj Gori.

Komovi, koji poslije 10 kola Prve lige imaju isti broj bodova kao Lovćen, ali su slavili u međusobnom duelu, u trenažnom procesu su već deveti dan.

“Nijesmo pravili veliku pauzu budući da smo se raspustili 28. decembra, a i tokom novogodišnjih praznika smo se nekoliko dana okupljali. Desetog januara smo zvanično krenuli sa treninzima, bazirali smo se na kondiciji i snazi. Polako počinjemo i da se družimo sa loptom”, rekao nam je trener Đorđije Marković.

“Planirano je da od 20. do 26. budemo u Budvi i u tom periodu ćemo možda odigrati neku prijateljsku utakmicu.”

Tim iz Andrijevice ući će jači u nastavak sezone.

“Slobodan Zonjić nam se priključio krajem prošle godine, popunili smo igrački kadar i bićemo na slatkim mukama oko rotacije. Vjerujem da ćemo sve uklopiti i stvoriti izuzetan tim, spreman na sve”, optimista je Marković.

Trio za titulu

Za Komove je 2019. godina bila izuzetna. U maju su slavili u Kupu i osvojili prvi trofej u klupskoj istoriji, a decembar završili kao jesenji šampioni države.

“Osvajanje Kupa je istorijski događaj, tako smo se i osjećali, sa tom željom i igrali to takmičenje. Vidjeli smo šansu s obzirom na to da je Lovćen u četvrfinalu ispao bio od Budvanske rivijere, a uz to smo za rivala u polufinalu dobili Jedinstvo, za nijansu lakšeg rivala nego što bi to bio Partizan. Iznijeli smo to na vrhunski način i odradili kako je trebalo. Ovu sezonu smo počeli sa vizijom da uđemo u borbu za vrh tabele, pogotovo nakon što smo vidjeli raspored. Sanjali smo o tome i na kraju se ispostavilo da je san bio realan”, dodaje Marković.

Glavni konkurent Andrijevčanima biće Lovćen, s tim što Marković smatra da bi trka mogla da se vodi i utroje.

“I Partizan je tu, ne može se niko otpisati. Godinama su oni i Lovćen glavni konkurenti za trofeje. Ove sezone smo se mi umiješali, a neće biti nimalo lako jer nosimo i dodatno breme jesenjeg prvaka. Treba sve to opravdati i izboriti se da i na kraju ostanemo prvi. Mnogo težak put je pred nama, ali borićemo se”, naglasio je Marković.

Situacija alarmantna

Borba je za Komove svakodnevna pojava, i to ne ona sa protivničkim krilima, bekovima, pivotima…

Prvoplasirani tim države čija je reprezentacija učestvovala na Evropskom prvenstvu u svom gradu nema ni osnovne uslove za rad. Tužno, ali istinito.

“Opšte je poznato da ne igramo u našem gradu jer smo u velikom problemu zbog nedostatka sportske dvorane, pa koristimo one iz obližnjih gradova. Prošle godine smo najviše igrali u Beranama, gdje je hala nova i pristupačna što se tiče daljine i svega ostalog. Skoro je stiglo zvanično obavještenje da ni za treninge ne možemo da koristimo školsku salu u Andrijevici, koja i nema rukometne dimenzije. U veoma lošem je stanju, zbog čega je stigao taj dopis da ne smijemo da je koristimo jer nije na raspolaganju ni đacima Osnovne škole ,,Bajo Jojić“ i Srednje mješovite. U gadnom smo problemu, ali ne damo se, idemo naprijed”, objasnio je Marković, čiji tim trenira u Beranama.

“Izašli su nam u susret i stoje nam na usluzi.”

Nedostatak sale za trening još veći je problem za mlađe kategorije.

“Nezgodno je i čekamo reakciju svih nadležnih organa za ovaj problem, koji nije samo naš, već i sve naše djece, jer ni škole ni ostali klubovi iz Andrijevice ne mogu da koriste salu. Alarmantna je situacija i nadam se da će se naći rješenje, da će se krenuti sa nečim, makar sa adaptacijom koja bi poslužila u narednom periodu”, istakao je trener Đorđije Marković.

Ponosni na Bakića

Komovi u svom gradu ne mogu da treniraju i igraju, ali su uprkos svim problemima iznjedrili igrača za Evropsko prvenstvo.

Aleksandar Bakić bio je član reprezentacije Crne Gore na kontinentalnom šampionatu i opravdao poziv selektora Zorana Roganovića.

“Ponosan sam i kao trener i u neku ruku kao roditelj jer sve su ovo mladi momci koji su na neki način odrastali uz ovaj stručni štab. Mislim da je odradio lavovski posao, da je branio boje države na pravi način i odradio zadatak koji mu je dao selektor. Rekao mi je da je zadovoljan i kao klub smo presrećni da je jedini član reprezentacije iz domaće lige došao iz našeg kluba. To nas čini ponosnim.”