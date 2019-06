Sa ovim momcima idem i u vatru ako treba!

Sa momcima koji su nosili dres crnogorske reprezentacije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo spreman sam da idem i u vatru ako treba i uspjeh koji smo napravili početak je dobrih rezultata ove generacije naših rukometaša, rekao je u intervjuu za CdM tvorac sjajnog rezultata “lavova” selektor Zoran Roganović.

Mladi stručnjak skromno je govorio o svom radu, stavljajujući u epicentar uspjeha svoje izabranike, koji su prije nekoliko dana obezbijedili mjesto na kontinentalnom šampionatu. Atmosfera u timu bila je fenomenalna, što se moglo vidjeti na utakmicama nacionalnog tima.

“Tokom kvalifikacija je kroz tim prošlo 20 igrača i ponosan na sve momke. Devet godina igrao sam za reprezentaciju Crne Gore. Međutim, ovo je najbolji period kada je u pitanju moja veza sa nacionalnim timom. Sa ovakvim momcima spreman sam da idem i u vatru ako treba. Plasman na Evropsko prvenstvo je početak dobrih rezultata ove generacije crnogorskih reprezentativaca”, kazao je Roganović.

Ni nekoliko dana poslije pobjede nad Ukrajinom, kojom je i definitivno obezbijeđena viza za Evropsko prvenstvo, ne prolazi prelijep osjećaj.

“Presrećan sam, iskreno najviše zbog momaka koji su igrali. Ovo je njihov uspjeh. Znam koliko su željeli da se plasiraju na Evropsko prvenstvo. Znam koliko su sebe dali za ovaj rezultat, naročito jer start ciklusa nije bio blistav”, prisjetio se Roganović startnog remija u meču sa Farskim Ostrvima u Podgorici, kada je veći dio javnosti otpisao “lavove” iz borbe za šampionat kontinenta:

“Remi u utakmici sa Faranima, pa poraz od Ukrajine, teško su pali reprezentativcima. Kod nas je sve crno ili bijelo. Skloni smo da nekog dižemo u nebo, ali i da ga brzo kritikujemo nakon nekog lošeg rezultata. Žao mi je sve naše sportiste koji prolaze kroz takve situacije. Tek dva dana bili smo zajedno pred susret sa Farskim Ostrvima. Za svaki dobar rezultat potrebno je vrijeme, a taj neuspjeh zbližio je reprezentativce”.

Prekretnica kvalifikacija bila je utakmica protiv Danske. Prije nešto više od dva mjeseca u Podgorici je pao olimpijski i svjetski šampion, reprezentacija koja je zimus ubjedljivo došlo do naslova najbolje na prvenstvu planete.

“Bili su moćni na šampionatu svijeta. Bez poraza su došli do titule. Međutim, dugo sam se spremao za tu utakmicu. Mislim da sam pogledao sve njihove mečeve iz posljednje dvije godine. Došao sam do zaključka da protiv njih niko nije igrao agresivnu odbranu. Zbog igre bez golmana, sve je manje ekipa koje se odlučuju na takav način odbrane. Rekao sam igračima da moraju da budu agresivni, posebno su u jednoj formaciji branili Hansena i Laugea. Objasnio sam im da je to jedini način da odigramo protiv takve selekcije i na kraju smo uspjeli da slavimo veliku pobjedu. Pokazali smo da možemo da nadigramo i najjače svjetske reprezentacije”.

I ranije su velikani padali pod naletima crnogorskih rukometaša, ali trijumf nad Dancima je poseban.

“Dobijali smo Njemačku, Švedsku, koja su takođe kao veliki favoriti igrali protiv naše reprezentacije. Međutim, mislim da je ovo najveća pobjeda zbog momenta u kojem smo došli do nje”.

Roganović ne zaboravlja ljude koji su mu mnogo pomogli u pripremi utakmica tokom kvalifikacija.

“Trener rukometašica Budućnosti Dragan Adžić, zatim Brano Božović i profesor Vujović učinili su veliki posao. Uspjeh je plod zajedničkog rada i bez ovih ljudi sve bi bilo mnogo teže”.

Crna Gora se četvrti put uzastopno plasirala na Evropsko prvenstvo. Međutim, dosad naša selekcija nije upisala nijednu pobjedu na završnim turnirima šampionata kontinenta.

“Vjerujem da možemo, ne samo do te jedne pobjede, već i do boljeg rezultata. Mislim da ova generacija ima potencijal za velike stvari na jakim takmičenjima. Uz to, atmosfera u timu je fantastična, što je izuzetno bitna stavka u ostvarivanju dobrih rezultata”.

Igranje Vuka Borozana u reprezentaciji uvijek je tema kada se govori o našem muškom rukometu.

“Mislim da u ovom trenutku prije svega treba pričati o momcima koji su ostvarili ovaj rezultat u kvalifikacijama. Kada je Vuko u pitanju, oko njegovog eventualnog povratka u nacionalni tim konsultovao bih igrače, ali će konačna odluka po tom pitanju biti isključivo moja”.

Zoran Roganović je od strane specijalizovanog rukometnog portala balkan-handball.com izabran za kandidata za trenera sezone sa prostora bivše Jugoslavije.

“Mislim da je prerano da budem u takvom društvu. Tek sam počeo karijeru. Mnogo iskušenja je ispred mene i neophodno je prije svega da mnogo radim. Hvala ljudima koji smatraju da sam to zaslužio, ali iskreno mislim da sam zalutao, kada je ovosezonski izbor u pitanju”, skromno je zaključio Zoran Roganović.

Reprezentacija će 28. juna saznati protivnike u grupi Evropskog prvenstva koje će se igrati u Austriji, Norveškoj i Švedskoj.

Na žrijebu u Beču rivale će čekati iz trećeg šešira.