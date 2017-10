Tivćani cijene Lovćen, ali…

Odavno je počela sezone za rukometaše Partizana 1949. Zbog obaveza u EHF Kupu, šampion Crne Gore je ranije u odnosu na ostale ekipe morao da upali motore. Tivćani su zaustavljeni od objektivno boljeg Ahilesa u prvom kolu kvalifikacija, ali je za svaku pohvalu podatak da su treću godinu zaredom učesnici evropskih takmičenja. Dva puta u Čelendž Kupu, ove godine korak dalje, EHF Kup.

Nova sezona je počela u skladu sa očekivanjima. Svi rivali Partizana sa dodatnim motivom su ulazili u mečeve sa šampionom, a želja je bila da se pruži što jači otpor, da se provere mogućnosti u odnosu na ekipu koja je vlasnik trona u Crnoj Gori. Međutim, izabranici Dejana Stjepčevića su nizali pobjede. Pali su Komovi 26:23, Jedinstvo iz Bijelog Polja 27:25 i Mornar 7 u Baru 32:26.

Sada slijedi spektakl. U subotu sa početkom od 18 časova u dvorani „Župa“ u Tivtu će snage odmjeriti Partizan 1949 i Lovćen. Partizan je vlasnik titule, a Lovćen je osvojio Kup prošle sezone. Radi se o najkvalitetnijim ekipama u Crnoj Gori, radi se o okršaju timova koji će bez ikakve sumnje „ratovati“ za trofeje u sezoni koja je nedavno počela.

„Cijenimo i poštujemo rivala. Očekujem zaista jako tešku i kvalitetnu utakmicu. Što se nas tiče, uložićemo i poslednji atom snage, izginućemo na terenu ako treba da bi stigli do pobjede. Naša dvorana mora da ostane neosvojiva tvrđava do kraja sezone bez obzira na ime rivala“ rekao je Nemanja Drakulović koji je ljetos stigao u Partizan iz Jedinstva sa kojim je izborio plasman u elitno društvo i nastavio:

„ Lovćen forsira brzu igru. Nastoje da iz odbrane, tranzicijom stignu do gola rivala. Imaju odličnu kontru i polukontru. S druge strane, naš glavni adut je odbrana. Vjerujem da čemo uspjeti da zaustavimo adute Cetinjana, iskoristimo naše prednosti i stignemo do trijumfa“.

Utakmica koja slijedi i koja će sigurno privući ogroman broj gledalaca u dvoranu „Župa“ u Tivtu nije od presudnog značaja. Tačnije rečeno ne odlučuje o tome ko će osvojiti trofej. S druge strane, mogla bi mnogo da znači u psihološkom smislu.

„Upravo tako. Pobjeda bi nam mnogo značila u psihološkom smislu. Imamo zaista veoma dobru ekipu. U Partizan sam došao prije svega sa željom se borim za trofeje. Ponavljam još jednom, očekujem pobjedu, očekujem da dvorana „Župa“ bude ispunjena do posljednjeg mjesta i da do kraja sezone bude neosvojiva tvrđava. Svi žele da sruše šampiona. Teže je osvojiti nego odbraniti titulu. Sve je to tačno. Ali, ja sam siguran da trofej namenjen najboljem klubu u Crnoj Gori ostaje u Partizanu“ poručio je Drakulović čiji brat Veselin takođe brani boje Partizana 1949.

Utakmica Partizan 1949 – Lovćen odigraće se u subotu od 18 sati u dvorani “Župa”.