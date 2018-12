Tužna sam, ali i ponosna

Specijalna pres konferencija Kristine Neagu, nakon poraza njenog tima od Holandije trajala je sat Rumunska reprezentativka desetak minuta je odgovarala na pitanja stranih medija, a nakon toga i domaćih. Specijalne minute darivala je medijima iz Crne Gore.

Nekadašnja igračica Buducnosti povrijedila je koijeno, čeka je duga pauza, vratiće se vjerovatno u septembru na teren. Ona je tešku povredu zadobila u posljednjoj utakmici glavne faze u Nantu. Umjesto kući, došla je sa ekipom u Pariz.

“Osjetila sam u srcu da bi trebalo da ostanem uz ekipu. Smatrala sam da će biti važno i za saigračice da budem tu, da ih podržavam, bez obzira na to što sam povrijeđena. Ponosna sam na njih i na četvrto mjesto. Znam da im nije bilo lako da igraju bez mene, ne samo zbog golova koje postižem, već i zbog energije i duha koje donosim timu”.

Tužna je…

“Ali i ponosna na djevojke, jer su se borile do kraja. Što se mene tiče, naravno, da sam tužna. Trpim velike bolove i sada moram da se vratim kući i odlučim gdje ću se operisati. Počinjem od nule, to sam radila više puta do sada, radiću još jednom. Odradiću operaciju i oporavak, a ubijeđena sam da ću od septembra biti ona ista igračica koju svi znaju”.

U veoma dobrom sam psihičkom stanju, zbog čega će oporavak proteći dobro. Vjerujem da ću normalno moći da počnem ljetnje pripreme. Njen izostanak se osjetio u oba završna meča.

“Mislim da je moj izostanak bio šok za ekipu, jer je sa mnom naučila da igra u drugačijem sistemu. Svi protivnici su igrali presing na meni, zbog čega je naša timska igra bila drugačija. Odjednom, više me nije bilo i nije bilo lako mojim saigračicama da promijene stil igre. Nije to bio samo šok zbog igre, već i na mentalnom planu, jer smo imali sjajnu atmosferu, bili ujedinjeni, a djevojke su vjerovale u mene, kao i ja u njih”.

Neagu sugeriše:

“Kao što su i Holanđanke rekle, ovo prvenstvo je bilo teško za sve, svi su umorni i mislim da bi EHF mogao da razmisli o promjeni rasporeda, da kalendar takmičenja bude bolji za igrače. Nije normalno da smo usred sezone ovako umorne i da se dešavaju ovakve povrede. Ne govorim ovo samo zbog sebe, još neke igračice su pokidale ligamente i taj problem bi trebalo riješiti u budućnosti”.

Pitali smo Kristinu jesu li se na EP dogodila neka iznenađenja:

“Činjenica da Norveške nema u polufinalu je iznenađenje za sve. U grupnoj fazi smo bile na višem nivou od norveške ekipe, zato smo i pobijedile sa osam razlike, što nam je pomoglo da na kraju stignemo do polufinala. Srećna sam što smo stigle do polufinala”.

O Crnoj Gori kaže:

“Gledala sam samo jednu utakmicu kada smo imale slobodan dan. tako da ne znam baš najbolje. Imala je šanse da dođe do Pariza, ali je bilo teško igrati u toj polovini žrijeba, sa mnogo veoma dobrih timova. Dosta utakmica je bilo izjednačeno”.

Imala je Kristina mišljenje i o imenjakinji, reprezentativnoj koleginici koja nastupa za Budućnost, Kristini Laslo.

“Važno je da je u posljednje vrijeme igrala u Budućnosti, bila je bolja ove godine nego ranije, kada se na terenu osjećalo da ne igra u klubu. Ovo joj je najbolji period u reprezentaciji u posljednje dvije godine”.

Odgovorila je Neagu i na pitanje da li je Bukurešt bez nje i Amande Kurtović dominatan tim i favorit za trofej Lige šampiona:

“To su dvije igračice iz postave. Biće teško, ali mislim da klub traži solucije na tržištu. Ali, imamo još veoma dobrih igračica i one će vjerovatno preuzeti veću odgovornost i pokušati da nadoknade naš izostanak”.