U klinču je sve moguće

Olivije Krumbolc osvojio je sa francuskom reprezentacijom devet medalja, ima i desetu u džepu, želi zlatnu.

Evgenije Trefilov je sa Ruskinjama bio od 1999. do 2012, a nakon godinu pauze, ponovo je na klupi. Staž 18 godina, uspjesi: devet medalja, najznačajnija zlatna na posljednjim Olimpijskim igrama u Riju. Upravo je tada ovaj šezdeset trogodišnji ruski stručnjak nadmudrio čovjeka koji je napravio revoluciju u ženskoj francuskoj reprezentaciji. Jer, bez njega, Francuska je nakratko probala, ali je bila neprepoznatljiva.

Kao i Rusija… Trefilov je, bez obzira na prijeku prirodu, nezamjenljiv.

Ova dva rukometna diva, kao i na startu šampionata (bolja Rusija), ponovo će u borbu, posljednju za ovu godinu. Najveću i najtežu. Juriće sa svojim djevojkama zlato. Rusija nikad do sada nije osvojila zlatnu medalju na EP, nije ni Francuska. Zanimljivo da su oba trenera, nakon otvaranja turnira predvidjela da će njihovi timovi igrati finale!

U “Bersiju” se očekuje 15.600 navijača, karata nema.

Juče je Francuska bila favorit, danas Rusija može demantovati sve: medije, suprotni tabor, rukometnu Evropu. Kao glavni adut, ili iks faktor, Francuskinja su navijači, sa gola najbolja Amandi Lejno, brza igra (dali najviše golova iz kontri i brzog centra), snažna odbrana. Pojedinačno od igračica niko ne odskače.

Iks faktor Ruskinja je Ana Vjehirova. Najbolja igračica šampionata, kao ujednačen kvalitet sa svih pozicija.

“Oba tima su napredovala od početka takmičenja, a igra će danas biti sasvim drugačija”, kazala je najbolja ruska igračica.

Za Ruskinje je ovo prvo EURO finale od 2006. godine u Švedskoj kada su izgubile 27:24 od Norveške.

Za Francusku prvo, jer nikad do sada nijesu stigli do posljednje faze EP. One su 2016. godine od Norveške zaustavljene na putu do polufinala, prije nego što ih je ponovo preuzeo Krumbolc. Naredno EP odigraće se 2020. godine u Norveškoj i Danskoj, kao i 2010, završne borbe su u Oslu, na fudbalskom terenu

Ovo, inače, nije prvi put da će se ove dvije selekcije suočiti u finalu na 01 u Brazilu Rusija je bila bolja. Ali, ovaj put utakmica se neće igrati na neutralnom terenu. Hoće li 16 hiljada navijača napraviti bilo kakvu razliku?

“Nadam se da će nas zapaliti, da će nas podići i nositi”, kazala je Alison Pino. “U polufinalu je bilo dobro, ali ne više od toga. Ubijeđena sam da navijači mogu bolje nego protiv Holandije”.

Utakmica je zakazana za 17.30 časova.

Rumunija i Holandija zabronzu

Rumunija bez Kristine Neagu nije više tako jak tim, Holandija osjeća da je blizu bronze zbog toga. Šanse su pola-pola, tako kažu igračice koje će se boriti od 14 časova za bronzano odličje.

Kristina Laslo, članica Budućnosti, možda se u Podgoricu vrati sa medaljom, bila je zapažena u Francuskoj.