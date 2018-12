Lavice nemoćne protiv Francuske

Rukometašice Crne Gore poražene su od Francuske 25:20 u posljednjem kolu grupe B Evropskog prvenstva i glavnu rundu takmičenja počeće bez bodova.

Važnost duela kao da je sputala naše igračice, koje su večeras u Nansiju odigrale jedno od najslabijih poluvremena u istoriji nacionalnog tima.

Nemoć u odbrani i bezidejnost u napadu odvela je “lavice” u ogroman rezultatski zaostatak na polovini susreta. Tek osam datih, a čak 16 primljenih golova najbolje govore koliko su izabranice Pera Hojansona podbacile u tom periodu.

U nastavku drugačija slika. Crna Gora se probudila, odigrala znatno agresivnije, borbenije i čak nagovijestila potpuni preokret. Serijom 5:0 “lavice” su prišle rivalu na 20:17 i propustile napad da dodatno smanje zaostatak.

Francuska je nakon perioda od skoro 13 minuta bez gola uspjela da se konsoliduje, odbije nalet naše selekcije i na krilima Minko riješi duel u svoju korist.

Francuska nosi dva boda u glavnu fazu, Rusija četiri iz naše grupe, Crna Gora kreće od nule. Srećom, šansa za polufinale i dalje postoji – iz grupe A sve tri selekcije (Srbija, Švedska i Danska) prenose po dva boda.

“Lavice” se sada sele u Nant, gdje će u četvrtak od 21 sat odmjeriti snage sa reprezentacijom Švedske.

Tok utakmice:

Kraj – poraz Crne Gore 25:20.

55.minut – Francuskinje su odbile nalet “lavica” i imaju kapitalnih 24:19 pred sam finiš utakmice. Minko je preuzela odgovornost i pomogla svojoj selekciji da sa +5 uđe u završnicu duela.

50.minut – Rajčić i dalje čuva svoju mrežu, Crna Gora je na -3 (17:20), dva vezana gola Mehmedović – nada u preokret postoji.

45.minut – Uspjele su naše da sačuvaju svoju mrežu, postignu dva i propuste priliku da smanje i na -4. Trenutno je 20:15 za Francuskinje.

40.minut – Bez problema Francuskinje drže visoku prednost, trenutno je 20:13, uz par propuštenih prilika naše selekcije da priđe bliže. Prvo Radičević nije iskoristila kontru, nakon čega ni Majda nije dobila kvalitetan pas za zicer.

35.minut – 18:11 gubi naša selekcija, koja je drugo poluvrijeme otvorila sa dvije igračice manje. Imala je Francuska i rekordnih +9 (18:9), ali su Mehmedović i Radičević smanjile zaostatak.

Poluvrijeme: Crna Gora – Francuska 8:16, ubjedljiv zaostatak našeg nacionalnog tima. “Lavice” neubjedljive u oba pravca, rivalkama su dozvolile previše lakih golova, pritom promašile i dva sedmerca. Flipe i Kanor sa po tri pogotka predvode Francuskinje, dok je jednako efikasna Radičević na drugoj strani. Golmanka Francuske Lejno imala je 47% odbranjenih šuteva.

The hosts @frahandball 🇫🇷 are absolutely dominating and Amandine Leynaud is playing superbly with a 47% save rate. 😮 It’s 16:8 at half-time#FRAMNE #ehfeuro2018 #handballissime pic.twitter.com/vkZTSAqxOJ — EHF EURO (@EHFEURO) December 4, 2018

25.minut – Vodi Francuska 13:6, drugi put na utakmici ima sedam golova viška. Kaća Bulatović je promašila sedmerac, nakon nje je Radičević lobovala Lejno. Ipak, naša odbrana je daleko od željene.

20.minut – Ne uspijeva Crna Gora da uhvati priključak, Francuska se opet odlijepila i ima pet golova prednosti. Bilo je i +6, da bi Despotović pogodila za 10:5.

15.minut – Konačno su proigrale “lavice”, redom su se upisale Raičević, Radičević i Kaća Bulatović i prišle rivalu na 7:4. Agresivnost u odbrani je podignuta na viši nivo i to se isplatilo. Ovo je pravi ritam.

. @frahandball 🇫🇷 have attacked from the first throw and already have a comfortable lead with their stars like Alexandra Lacrabere on form#FRAMNE #ehfeuro2018 #handballissime pic.twitter.com/PLUH76AxlS — EHF EURO (@EHFEURO) December 4, 2018

10.minut – Mehmedović je prekinula agoniju naše selekcije u napadu, dok je nešto kasnije Jauković promašila sedmerac. Održava Francuska svoje vođstvo, trenutno je 5:1.

5.minut – Strahovit početak Francuskinja, iskoristile su isključenje Jauković i vode 4:0. Crna Gora bez rješenja za čvrstu odbranu Francuskinja, odlično brani iskusna Lejno.

1.minut – Počeo je susret u Nansiju.

Pred “lavicama” je meč od krucijalne važnosti – pobjeda nad svjetskim prvakom donosi dva boda pred glavnu rundu prvenstva Starog kontinenta, čime bi snovi o medalji ostali živi.

I remi protiv kvalitetnog domaćina bio bi zadovoljavajući za naš nacionalni, dok bi poraz značajno udaljio izabranice Pera Johansona od plasmana u polufinale.

Podsjetimo, obje selekcije su u dosadašnjem dijelu turniru pobijedile otpisanu Sloveniju, a izgubile od Rusije.

U prvom meču dana, Slovenke su pobijedile lidera grupe sa 29:27.