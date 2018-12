Uspješan start Crne Gore na šampionatu Evrope

Rukometašice Crne Gore opravdale su ulogu favorita na startu šampionata Evrope i pobjedom nad Slovenijom 36:32 najavile uspješan nastup u Francuskoj.

“Lavice” su u većem dijelu meča kontrolisale dešavanja na terenu i potpuno zasluženo došle do bodova, koji praktično garantuju prolaz u narednu fazu takmičenja.

Viđen je efikasan meč u Nansiju, za gol više, a u takvom ritmu bolje su se snašle izabranice Pera Johansona, koje su od šestog minuta bile u rezultatskoj prednosti.

Pobjednik se naslućivao već poslije prvog poluvremena u kom su Crnogorke stekle šest pogodaka viška (18:12).

Blagi pad u igri “lavica” dogodio se početkom nastavka – Slovenke su to iskoristile i prišle na minus dva. Ipak, taj nalet rivalki naše su pravovremeno odbile, povratile pristojan kapital i kroz mirnu završnicu došle do slavlja.

Jovanka Radičević je dala sedam, Đurđina Jauković šest, a Tatjana Brnović pet golova za Crnu Goru. Kod Slovenije, osam pogodaka Ane Gros, sedam Tamare Mavsar.

Crna Gora naredni meč igra u nedjelju protiv Rusije (18.00), koja je sinoć na otvaranju bila bolja od Rusije 26:23.

Kraj utakmice, pobjeda naše selekcije.

60.minut – 36:32 Aneja Beganović.

59.minut – 36:31 Tamara Mavsar precizna sa 7 metara. Isključena je Milena Raičević, međutim nije problem – Jelena Despotović postiže efektan gol.

58.minut – 35:30 Tjaša Stanko rešete u ovim trenucima.

57.minut – 35:29 Aneja Beganović, ali Katarina Bulatović uzvraća iz sedmerca.

56.minut – 34:28 Identična situacija. Katarina Bulatović, pa poslije par sekundi gol Slovenki – upisala se ponovo Tjaša Stanko.

55.minut – 33:27 Majda Mehmedović, pa brzi centar Slovenki preko Tjaše Stanko.

54.minut – 32:26 Tjaša Stanko, Slovenke imaju igračicu više u polju zbog isključenja Đine Jauković.

52.minut – 32:25 Plus sedam ima Crna Gora. Prvo Tatjana Brnović, pa Jovanka Radičević.

51.minut – 30:24 Jovanka Radičević – sada već miriše na sigurnu pobjedu! Ipak, u sljedećem napadu Teja Ferfolja smanjuje.

50.minut – 29:24 Milena Rajčić kažnjava igru Slovenki bez golmanke.

48.minut – 28:24 Sada mini serija Crnogorki – Jelena Despotović. Slovenija je u igri zahvaljujući Ani Gros.

47.minut – 27:23 Milena Raičević.

46.minut – 26:23 Ponovo Aneja Beganović.

45.minut – 26:22 Aneja Beganović.

43.minut – 26:21 Poslije prvog isključenja za Slovenke pogađa Tatjana Brnović.

42.minut – 25:21 Ipak, nezaustavljiva je Ana Gros.

41.minut – 25:20 Bravo, Itana! Grbićeva je pogodila za +5 u situaciji sa igračem manje.

40.minut – 24:20 Nastavlja se igra gol za gol – Tamara Mavsar, pa Milena Raičević. Isključena je Majda Mehmedović.

39.minut – 23:19 Ana Gros je pogodila nakon tajm-auta, ali precizna je i Jovanka Radičević.

38.minut – 22:18 Jovanka Radičević iz kontranapada. Lakše se diše…

37.minut – 21:18 Tamara Mavsar, ali uzvraća Ema Ramusović.

36.minut – 20:17 Nina Zulič, prilaze Slovenke na -2. Ipak, Đina Jauković prekida seriju rivalki.

33.minut – 19:16 Ines Amon iz kontre, Johanson primoran da traži tajm-aut.

33.minut – 19:15 Teja Ferfolja, plus isključenje Milene Raičević.

32.minut – 19:14 Tamara Mavsar.

31.minut – 19:13 Ana Gros je otvorila drugo poluvrijeme, ali odmah uzvraća Đina Jauković.

Poluvrijeme – 18:12 U posljednjoj sekundi rekordnih šest golova donosi Jovanka Radičević. Sjajno izdanje Crne Gore, vidi se zadovoljstvo i na klupi “lavica”.

29.minut – 17:12 Novi sedmerac i ponovo sigurna Tamara Mavsar. Ipak, sjajna Milena Raičević projektilom vraća +5.

28.minut – 16:11 Đina Jauković sa sedam metara.

27.minut – 15:11 Tamara Mavsar iz sedmerca.

26.minut – 15:10 Đina Jauković vraća na +5.

25.minut – 14:10 Aneja Beganović.

24.minut – 14:9 Milena Raičević.

24.minut – 13:9 Opasna Ana Gros vuče Sloveniju. Tajm aut zove Per Johanson.

23.minut – 13:8 Blista mlada Brnović.

22.minut – 12:8 Tatjana Brnović precizna, na drugoj strani i Tamara Mavsar.

#Montenegro 🇲🇪 are totally dominating this game. This goal by Tatjana Brnovic has been typical of their attack so far.#MNESLO #ehfeuro2018 #handballissime pic.twitter.com/XsfS0ZuhKm — EHF EURO (@EHFEURO) November 30, 2018

21.minut – 11:7 Treći gol Ane Gros, najbolje slovenačke igračice.

20.minut – 11:6 Serija traje, Jovanka Radičević uvećava prednost “lavica”.

18.minut – 10:6 Tatjana Brnović na dodavanje Katarine Bulatović, tajm-aut zove klupa Slovenije.

16.minut – 9:6 Majda Mehmedović.

15.minut – 8:6 Anđela Bulatović je pogodila za +3, ipak brzo reaguju Slovenke preko Ane Gros.

14.minut – 7:5 Teja Forfolja je smanjila, ali Ema Ramusović uzvraća.

13.minut – 6:4 Jelena Despotović iz kontranapada za dva gola viška.

12.minut – 5:4 Majda Mehmedović, njeni drugi pogodak.

11.minut – 4:4 Đina Jauković, pa Tjaša Stanko za novo izjednačenje.

10.minut – 3:3 Imale su lavice nekoliko napada da se malo odlijepe, međutim Slovenija vraća egal preko Nine Zulič.

6.minut – 3:2 Preokret, gol Đine Jauković.

5.minut – 2:2 Jovanka Radičević.

4.minut – 1:2 Izjednačila je Majda Mehmedović, ali je u sljedećem napadu uzvratila Ana Gros.

3.minut – 0:1 Nina Zulič.

1.minut – Počeo je meč u Nansiju.

U teškoj grupi gdje su još domaća Francuska i Rusija, veoma je bitno startovati pobjedom.

“Lavice” su uoči prvenstva Starog kontinenta odigrale dva prijateljska meča protiv Švedske na gostujućem terenu i oba duela riješile u svoju korist, što je potvrda dobre forme.

Grupa B (Nansi)

Petak

21.00 Crna Gora – Slovenija

Četvrtak

Rusija – Francuska 26:23