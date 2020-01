Uživo: Crna Gora – Srbija 15:16 (42. minut)

Crna Gora protiv Srbije igra drugi meč na Evropskom prvenstvu u Gracu.

UŽIVO:

DRUGO POLUVRIJEME:

40′- Mučimo se u napadu, samo po gol kružnih napadača Lazovića i Grbovića, dok nema učinka ostalih linija tima. Srbija to koristi i sa tri gola u nizu vodi 16:13, pa je Zoran Roganović pozvao minut odmora.

35′- Samo jedan gol našeg tima u uvodnih pet minuta drugog dijela i to Lazovića sa šest metara. Sa druge strane pogodio je Kukić, a onda dva puta Sretenović. Srbija vodi 13:12.

PRVO POLUVRIJEME:

HALF-TIME: #Montenegro 🇲🇪 are one goal up against @rssrbije 🇷🇸, 11:10 – but remember they led vs @HRStwitt on Thursday and couldn't maintain the momentum. What will happen today? 🤔 #ehfeuro2020 #dreamwinremember 📸© Uros Hocevar / kolektiff pic.twitter.com/EcghdvqWWI

Nakon 30 minuta naša selekcija vodi 11:10. Nemanja Grbović je dao tri gola za Crnu Goru, dok su sa druge strane po tri puta pogodili Kukić i Radivojević. Imali su “lavovi” i četiri gola prednosti…

27′- Pogoci Zelenovića, pa razigranog Radivojevića, sada je 9:9, naš tim je ispustio četiri gola prednosti.

25′- Borba odbrana u Gracu, Crna Gora vodi 8:7, pred završnih šest minuta u prvom dijelu.

19′- Dva gola Radivojevića sa desnog krila, pa pogodak Marsenića sa šest metara. Srbija je smanjila na 7:6, pa je Roganović pozvao minut odmora.

15′- Crna Gora kontroliše utakmicu, odbrana perfektna, istina uz tri isključenja, a napad odličan. Poslije realizacije mladog Bakića, 7:3 vode “lavovi”.

9′- Naši su u velikom naletu, Grbović sa šest metara, pa dalekometni hici Ševaljevića i Čavora za 4:1. Tajm aut zove Peruničić, Srbija je bez ideje u napadu.

5′- Po gol u prvih pet minuta sa obje strane. Kukić za Srbiju, a onda Ševaljević iz sedmerca za naš tim. Odbrane zasad na nivou.

BUILD-UP: Another Balkan derby at 18:15 CET in Graz. Will #Montenegro 🇲🇪 finally get their first EHF EURO win, or can @rssrbije 🇷🇸 keep their hopes of the main round alive?#ehfeuro2020 #dreamwinremember

LIVE: https://t.co/QRKrDKj3jg pic.twitter.com/UzsueLABZk

— EHF EURO (@EHFEURO) January 11, 2020